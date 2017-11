Aus dem Gerichtssaal Nach zwei Jahren im Visier der Kripo Bei einer nächtlichen Sause im Alaunpark wurden vermeintliche Linke zusammengeschlagen. Das gaben zwei Angeklagte nun zu.

Zu viel Alkohol und eine rechte Gesinnung waren wohl Anlass für einen Überfall im Alaunpark im Juni 2015. Eine Gruppe, die man als nah an der „Freien Kameradschaft Dresden“ (FKD) beschreiben könnte, prügelte ohne Vorankündigung auf andere Jugendliche ein, weil sie die irrtümlich für „linke Zecken“ hielt. Nachdem bereits Mitte 2016 ein FKDler und zwei Komplizen für ihre Beteiligung an diesem Überfall verurteilt wurden, mussten sich nun zwei weitere Angeklagte (19, 21) vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. Sie gerieten erst in diesem Jahr ins Visier der Ermittler.

Der 19-Jährige berichtete nun, dass er an der Prügelei mitgewirkt hat. Im Sommer 2015 habe er Anschluss zu einer Gruppe Rechter gesucht, die später als FKD bekannt wurde. Die anderen, vermeintliche Linke, hätten etwas wie „Alerta“ gerufen, sagte er. Heute habe er nichts mehr mit der rechten Szene zu tun. Auch der 21-Jährige behauptete, die andere Gruppe habe linke Parolen herumgeschrien. „Irgendwelche Rufe wie ,Alerta, alerta, Antifaschista‘ und so einen Scheiß“, sagte er. Daran, dass er das Startzeichen für den Angriff gegeben haben soll, konnte oder wollte er sich zunächst nicht mehr erinnern.

Mehrere Opfer berichteten, dass sie teilweise heftige Schmerzen davongetragen hätten, einem wurde Rucksack und Handy geraubt, die Brille zerstört. Die Jungs waren Auszubildende, die mit der linken Szene nichts zu tun hatten. Niemand habe irgendwelche antifaschistischen Parolen skandiert. Sie können sich bis heute nicht erklären, warum sie angegriffen wurden.

Das Jugendschöffengericht verurteilte den 19-jährigen Arbeitslosen zu 70 Arbeitsstunden. Der 21-Jährige erhielt eine Jugendstrafe von zehn Monaten auf Bewährung, in der eine frühere Verurteilung enthalten ist. Weiter muss der Monteur, gegen den in ähnlichen Fällen ermittelt wird, 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Auch im derzeit am Landgericht Dresden laufenden Prozess gegen „FKD“-Mitglieder fällt der Name des 21-Jährigen immer wieder.

