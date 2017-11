Nach vier Haftbefehlen zwei Jahre Gefängnis Ein intensiv gesuchter Straftäter ist von der Bundespolizei nahe der Grenze erwischt worden. Der 59-Jährige war nicht einzige Kriminelle bei den Kontrollen.

Am Dienstag haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gleich drei gesuchte Personen gestellt. Ein 59-Jähriger stach bei der Kontrolle auf der A 17 besonders heraus. Gegen ihn lagen gleich vier Haftbefehle vor. Der 59-jährige Rumäne war durch verschiedene Gerichte wegen Diebstahl, Urkundenfälschung, Betrug und Beleidigung verurteilt worden. Nun muss er für zwei Jahre in der JVA Dresden in Haft.

Einen 27-jährigen Rumänen, den die Polizisten ebenfalls auf der Autobahn kontrollierten, konnte seine Fahrt fortsetzen, nachdem er eine noch offene Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung bezahlt hatte.

Für einen tschechischen Staatsangehörigen (40) ging es am Dienstagnachmittag wegen Diebstahl für die nächsten 40 Tage ins Gefängnis. Ihn hatten die Beamten auf dem Bahnhof Bad Schandau erwischt. Tags darauf war für einen 33-jährigen Rumänen die Reise in Hellendorf beendet. Er steht unter dringendem Tatverdacht, einen besonders schweren Diebstahl begangen zu haben und wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Zunächst wurde er in die JVA Dresden gebracht. (szo)

