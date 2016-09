Nach Venezuela wankt Algerien Das Ölpreistief hat einige Förderländer in Krisen gestürzt. Mit einem großen Finanzpuffer konnte Algerien die Schäden erst einmal begrenzen - doch Experten warnen, dass das nicht lange gut geht.

Eine Ölpipeline in der algerischen Wüste nahe Bir Rebaa: Die Förderanlage betreibt der italienische ENI-Konzern. © dpa

Unter dem anhaltend niedrigen Ölpreis leiden alle Förderländer - auch Algerien. Zwar konnte die Regierung von Abdelaziz Bouteflika den ersten Schock abfedern - aber wie lange geht das gut? Auch die politische Stabilität des Landes steht auf dem Spiel.

„Für Algerien ist das Öl Fluch und Segen zugleich“, sagt die Algerien-Expertin Dalia Ghanem-Yazbeck von Carnegie Endowment for International Peace. Öl und Gas stehen für rund 30 Prozent des Bruttoinlandprodukts. In den 2000ern trug dies nach Jahren eines Bürgerkriegs zur Stabilität des Landes bei. Doch 2014 endete der Dornröschenschlaf. Wegen eines Überangebots brachen die Ölpreise um bis zu 70 Prozent ein. Seitdem verharrt die Opec-Führungsmacht Saudi-Arabien mit dem Erzrivalen Iran und Russland im Streit. Ein Treffen der Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Algier in diesen Tagen könnte wieder Bewegung in die festgefahrene Lage bringen.

Das hat der Gastgeber auch dringend nötig. Das Ölpreistief führte dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge in Algerien zu einem Einbruch der Öl- und Gaseinnahmen um 30 Prozent. Das Haushaltsdefizit erreichte demnach mit 16,4 Prozent des Bruttoninlandprodukts im vergangenen Jahr den höchsten Stand aller Zeiten. Dass Algerien dies bislang weitgehend abfedern konnte, lag maßgeblich an seinem dicken Finanzpolster: Das Land hatte vor der Krise laut Ghanem-Yazbeck die achtgrößten Währungsreserven der Welt und geringe Auslandsschulden.

„Algerien konnte bislang den Schock absorbieren, ohne dass es die Bevölkerung zu sehr spürte“, erklärt Fiona Barsoum von der Risikoberatung Control Risks. Die Währungsreserven schrumpften dem IWF zufolge um knapp 35 Milliarden US-Dollar, sind aber nach wie vor groß. Die Regierung reduzierte laut Ghanem-Yazbeck Ausgaben und stoppte etwa große Infrastrukturprojekte und Einstellungen im öffentlichen Sektor.

Allerdings traut sich Algier noch nicht, tiefergreifende Einschnitte anzugehen. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an den 5. Oktober 1988. Nach dem Ölpreis-Crash von 1986 kürzte die Regierung Subventionen, was einen Aufstand schürte. Dieser trug auch dazu bei, Algerien in den 1990ern in einen blutigen Bürgerkrieg zwischen Regierung und islamistischen Gruppierungen zu stürzen. Geschätzte 150 000 Menschen starben. Eine Wiederholung will die politische Elite um Präsident Bouteflika ebenso wenig wie die Bevölkerung, die das „Schwarze Jahrzehnt“ durchlebte.

Doch wie lange geht die Zurückhaltung der Regierung noch gut? „Die Reserven schmelzen wie Schnee in der Sonne“, sagt Ghanem-Yazbeck. „Um die derzeitigen Ausgaben zu erhalten, braucht die Regierung einen Preis von 96 US-Dollar pro Barrel - das wird so schnell nicht passieren.“ Irgendwann werde man gezwungen sein, entweder signifikant Schulden anzuhäufen oder Maßnahmen wie die Kürzung von Subventionen zu ergreifen, meint Barsoum. Und auch wenn sich die Ölpreise erholen - die ökonomischen Probleme bleiben. Experten sind sich einig, dass die Wirtschaft dringend weitreichende Reformen und andere Standbeine neben dem Öl- und Gasexport benötigt.

Ghanem-Yazbeck erwartet zunehmend mehr Unzufriedenheit und Proteste - „vielleicht schlimmer als die des 5. Oktobers 1988.“ Ob die Bevölkerung mit Preissenkungen für Grundnahrungsmittel oder politischen Zugeständnissen beschwichtigt werden kann, wie oft in der Vergangenheit, ist fraglich. Der 79-jährige Bouteflika, seit 1999 im Amt, ist gesundheitlich angeschlagen und zeigt sich seit Jahren kaum in der Öffentlichkeit. Über Machtkämpfe im Hintergrund wird gemunkelt, öffentlich herrscht über die Zeit nach Bouteflika Unsicherheit. Das mächtige Militär könnte bei einer immer unruhiger werdenden Bevölkerung verstärkt einschreiten, meint Ghanem-Yazbeck.

Auch international könnte eine Instabilität in Algerien Folgen haben. Zwar hält sich Algier auf der weltpolitischen Bühne zurück. Doch bei Krisen in der Nachbarschaft gilt das Land oft als Stabilisator. Algerien habe etwa die UN-Verhandlungen im Krisenstaat Libyen unterstützt, Friedensgespräche in Mali vermittelt und den demokratischen Prozess in Tunesien begleitet, schreiben Experten der International Crisis Group. Ghanem-Yazbeck warnt: „Im derzeitigen geopolitischen Kontext ist ein instabiles Algerien nicht im Interesse von irgendjemandem - inklusive internationaler Partner wie Europa und den USA.“ (dpa)

zur Startseite