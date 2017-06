Nach Unwetter: Wälder gesperrt Sturm und Regen haben vor allem rund um Königsbrück für große Schäden gesorgt. Das hat nun Folgen für Anwohner und Touristen.

Im Nordwesten des Landkreises sind ab sofort mehrere Waldflächen und -wege gesperrt. © Rolf Ullmann

Das Landratsamt Bautzen hat mehrere Waldgebiete im Nordwesten des Kreises zur Sperrzone erklärt. Grund sind die massiven Schäden, die das Unwetter am 22. Juni in der Region hinterlassen hat. Die Sperrung gilt für alle Waldflächen und -wege den Ortslagen Königsbrück, Stenz, Röhrsdorf und Gräfenhain sowie für die Wälder um Keulenberg, Hubrigberg, Vogelberg sowie im Tiefenthal südlich der Staatsstraße 100. Ebenfalls betroffen ist der Waldstreifen von der Straße zwischen Königsbrück und Höckendorf an den Eisenteichwiesen in Richtung Vogelberg. In den genannten Gebiete bestehe Gefahr für Leib und Leben, heißt es aus der Behörde. Wie lange die Sperrung gilt, hängt davon ab, wie schnell die Schäden in den Wäldern beseitigt werden können. (szo)

