Nach Unfallflucht zu Hause gestellt

Zwei Pkw in Coswig beschädigt Coswig. An der Straße Am Mittelfeld beschädigten Unbekannte am Wochenende zwei parkende Fahrzeuge. Bei einem Hyundai wurde auf Dach und Frontscheibe eingeschlagen, bei einem VW die Frontscheibe zerstört. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Schwer verletzter E-Bike-Fahrer Radebeul. Der 54-jährige Fahrer eines Mercedes Benz fuhr ’Freitagfrüh auf der Friedrich-List-Straße. Beim Überqueren der Kötitzer Straße übersah er einen von links kommenden Radfahrer und stieß mit dem 51-jährigen Radler zusammen. Der Fahrer des E-Bike stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am Mercedes wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt, der am E-Bike auf zirka 50 Euro.

Alkoholisierter VW-Fahrer verursacht 15000 Euro Schaden Riesa. Am Sonnabendnachmittag fuhr ein 44-Jähriger mit seinem VW Passat die Friedrich-Engels-Straße in Riesa entlang. An der Kreuzung Dr.-Külz-Straße missachtete er ein Stoppschild und fuhr geradeaus in die Brauhausstraße. Dabei kam er nach links ab und kollidierte mit drei parkenden Fahrzeugen – einem Ford Ka, Mercedes und Mazda. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 15 000 Euro. Der Unfallverursacher hatte offensichtlich Alkohol getrunken. Aufgrund seines Zustandes war ein Alkoholtest vor Ort jedoch nicht möglich.

Zeugenaufruf zu Unfallflucht Großenhain. Am Wochenende beschädigte ein Unbekannter auf der Neumarktgasse in Großenhain einen parkenden Mazda und verursachte dadurch einen Sachschaden von 1000 Euro. Nach ersten Ermittlungen kann ein missglücktes Wendemanöver die Ursache für den Schaden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.