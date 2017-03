Nach Unfall geflüchtet In Döbeln rammt ein SUV beim Überholen ein entgegenkommendes Auto und fährt einfach weiter. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht fahndet derzeit nach dem Fahrer eines SUV, der am 1. März in einem Unfall auf der B 175 in Döbeln verwickelt war. Der Unbekannte war mit seinem gold-gelben Pkw an diesem Tag gegen 9 Uhr auf der Dresdner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Vor der Bushaltestelle „Grundschule Döbeln-Ost“ ordnete sich zur selben Zeit ein Bus in den Verkehr ein. Der unbekannte Pkw überholte den Bus, wobei es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Dacia Sandero kam, so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden am Dacia in Höhe von etwa 1000 Euro.

Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und flüchtete vom Unfallort. Da von ihm offenbar jede Spur fehlt, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Unbekannten und fragt: Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Pkw und dessen Fahrzeugführer/in machen? Unter Telefon 03431 659-0 werden Hinweise im Polizeirevier Döbeln entgegengenommen. (DA)

