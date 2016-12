Nach Unfall Ersatz für Wartehäuschen geplant

Nach einem Autounfall im Hermsdorfer Ortsteil Seyde, bei dem am vorigen Freitag das Buswartehäuschen an der Bergstraße zerstört wurde, ist Hermsdorfs Gemeindeverwaltung gefragt. Sie lässt derzeit den Schaden schätzen. Zudem müssen nun noch Versicherungsfragen geklärt werden. Es sei aber ein Totalschaden entstanden, heißt es von der Verwaltung. Ersatz soll geschaffen werden. Bis dahin bleibt Seydes einzige Haltestelle ohne Wartehäuschen.

Am vorigen Freitag hatte ein 33-jähriger Lkw-Fahrer seinen Mercedes Actros an der Bergstraße in der Einfahrt zu einem Garagenkomplex abgestellt. Dabei war der Wagen laut Polizei aber ungenügend gegen Wegrollen gesichert worden. Die Sattelzugmaschine rollte in der Folge los und krachte dann gegen 12.45 Uhr frontal in das Wartehäuschen. Der Schaden am Wartehaus belaufe sich auf rund 50 000 Euro und auf etwa 50 000 Euro an dem Lkw. (SZ/skl)

