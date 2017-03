Nach Unfall eingeklemmt Zwei Fahrzeuge kollidierten am frühen Donnerstagabend zwischen Steindörfel und Wuischke. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt.

Ein Pkw und ein Transporter stießen zwischen Steindörfel und Wuischke zusammen - mit schlimmen Folgen. © Jens Kaczmarek

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Donnerstagabend zwischen Steindörfel und Wuischke ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten hier ein Pkw und ein Kleintransporter. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt. Er musste mit schwerer Technik aus seinem Auto befreit werden. Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Zum genauen Hergang der Kollision wird noch ermittelt. (szo)

zur Startseite