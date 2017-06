Aus dem Gerichtssaal Nach Unfall betrogen Ein Döbelner soll einen fremden Versicherungsschein verwendet haben. Das Opfer hat erhebliche Erinnerungslücken.

© Symbolbild/André Braun

In den Morgenstunden des 22. Oktober 2014 gab es in Döbeln auf dem Geyersberg an der Einmündung zum Hirtenberg einen Unfall. Der Fahrer eines Honda Civic soll auf einen Skoda geprallt sein. Der Unfallverursacher behauptete, es eilig zu haben. Deshalb wollte er keine Polizei. Er händigte dem Geschädigten einen Versicherungsschein der Cosmos Direkt-Versicherung aus, der auf ein anderes Fahrzeug und eine andere Person ausgestellt war. Der Unfallverursacher wollte wohl die Verantwortung auf einen anderen Autofahrer abschieben. Der Versicherungsschein stammte aus einem Unfall, den ein 27 Jahre alter Döbelner im Juni 2014 in Waldheim mit dem Fahrer eines Audi hatte. Der Audifahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Wegen des Vorfalls mit dem Versicherungsschein erhielt der Döbelner einen Strafbefehl. Er sollte eine Geldbuße in Höhe von 1600 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch. Der Fall kam vors Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde dem Angeklagten Betrug.

Den Unfall in Waldheim hatte der Angeklagte mit einem VW. Weil der nach dem Zusammenstoß Totalschaden hatte, kaufte sich der Döbelner einen Honda Civic. „Ich war im Oktober in keinen Unfall verwickelt“, sagte er in der Verhandlung. „Zu der Zeit war ich auf Arbeit.“ Als Beweis legte er dem Gericht die Stundenerfassung des Arbeitgebers vor. Außerdem hatte er einen Zeugen, mit dem er immer vor Arbeitsbeginn Kaffee getrunken hat. Auch der Zeuge brachte seinen Zeiterfassungsbogen mit. Daraus ging hervor, dass beide Männer zur Tatzeit in der Firma waren. Und in seinem letzten Wort sagte der Beschuldigte: „Wenn ich den Unfall gehabt hätte, hätte ich es zugegeben.“

Der Fahrer des Audi erhielt Wochen nach dem Unfall am Geyersberg von der Cosmos Direkt-Versicherung einen Anruf. Das Geld für den Unfall in Döbeln sollte ausgezahlt werden. Doch von einem zweiten Unfall wusste er nichts. „Was soll ich, wenn ich nicht arbeite, früh morgens in Döbeln?“, sagte er als Zeuge in der Verhandlung. Tage später kamen Polizisten zu ihm und fragten, ob er die Kennzeichen von seinem Audi noch hätte. Als ein Freund ihm sagte, dass ein anderer ihm einen Unfall aufdrücken will, erstattete er Anzeige. „Ich konnte an dem Tag gar nicht gefahren sein“, sagte er. „Mein Auto war nicht fahrbereit. Es stand bei einem Freund in der Werkstatt.“

Auf Foto erkannt

Der Geschädigte, auf dessen Skoda der Angeklagte am Geyersberg aufgefahren sein soll, konnte sich in der Zeugenbefragung weder an den Fahrzeugtyp noch an die Farbe des Pkw des Unfallverursachers erinnern. Dass in dem Versicherungsschein ein anderes Kennzeichen angegeben war, als das des Unfallfahrzeugs, hatte er nicht gemerkt. „Es war dunkel“, sagte er. Allerdings will er den Angeklagten als Unfallverursacher erkannt haben, auch im Gericht. Bei der Polizei wurde ihm ein Lichtbild des Beschuldigten vorgelegt. Das war von sehr schlechter Qualität. Danach wurden ihm weitere Bilder gezeigt, unter denen auch das Foto des Angeklagten war. Auch auf diesem will er den Beschuldigten als Unfallverursacher erkannt haben.

Dass dem Betrugsopfer zuerst ein einzelnes Foto seines Mandanten vorgelegt wurde und danach erst die Wahlbildvorlage, moniert der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Gerold Bischof aus Hamburg. Er geht von einem „suggestiven Erkennen“ aus. Er plädierte auf Freispruch. Freispruch forderte auch der Staatsanwalt Kevin Kornfeld.

Richterin Magdalena Richter spricht den Angeklagten frei. Allerdings sind sie und der Staatsanwalt nicht vollständig von der Unschuld des Mannes überzeugt. „Nach den Angaben in den Zeitnachweisen können Sie es doch noch rechtzeitig zur Arbeit geschafft haben“, sagte Richterin Richter in der Urteilsbegründung. Außerdem hatte nur der Angeklagte den Versicherungsschein des Audifahrers.

zur Startseite