Nach und vor der Premiere

Peter Kuß (links) mit drei seiner Schützlinge: Relativ kurz dabei sind der elfjährige Linus Benics und Diana Buntrock (31), die vom Boxclub Niederlausitz Lauta-Laubusch kam. Mittlerweile vor seinem zweiten Wettkampfeinsatz steht hingegen der 22-jährige Artur Kalausin. In Bischofswerda geht es einmal mehr gegen Rick Sommer, den er bei der Premiere hatte schlagen können.Foto: Hagen Linke

Eine Weile war es recht ruhig geworden um die Athleten des Boxrings Hoyerswerda. Für den Faustwettkampf im Seilquadrat fehlte es an geeigneten Sportlern. Das änderte sich im November, als Artur Kalausin bei einem Boxabend des SV Germania Bautzen in den Ring stieg. Es war die Wettkampfpremiere für den 22-Jährigen – und eine erfolgreiche: Im Mittelgewichtskampf (bis 75 kg) gegen Rick Sommer vom Bischofswerdaer FV warf der Trainer des Gegners kurz vor Ende der 2. Runde das Handtuch. Das bedeutete Aufgabe. Zuvor war aber Kalausins Gegner, ebenfalls im Premierenkampf, nicht ungefährlich. „Er hat mich wachgerüttelt“, sagt der Hoyerswerdaer über die Anfangsphase.

Auf seinen ersten Kampf warten muss hingegen noch Linus Benics. Der Elfjährige ist erst ein paar Monate im Verein und hat sich schon in vielen Sportarten ausprobiert. Aktuell ist der Foucault-Gymnasiast auch regelmäßig bei den Schwimmern des SSV Hoyerswerda im Lausitzbad. Zum Boxring kam Linus über seinen Vater Sven. Der hat einst als Achtjähriger bei der BSG Aktivist Schwarze Pumpe angefangen, ging mit 14 Jahren auf die Sportschule nach Cottbus. Heute unterstützt er das Trainerteam bei den Übungseinheiten in der Sporthalle der Grundschule „An der Elster“. Über Svens Sohn Linus sagt Boxring-Cheftrainer Peter Kuß: „Er macht sich richtig gut und ist langsam so weit, dass er auch Wettkämpfe bestreiten kann.“ Zum Sparring, einer Trainingsform ähnlich dem Wettkampf, war Linus schon Ende vergangenen Jahres in Bautzen. „Da hat er sich richtig gut geschlagen“, lobt Peter Kuß.

Wie der Opa, so die Enkelin

Linus sagt, beim Schlagen auf den Boxsack könne er sich richtig auspowern. Das sei für ihn auch ein beruhigendes Gefühl. „Ich will das auf jeden Fall weitermachen“, sagt er zielbewusst. Peter Kuß lobt seine beispielhafte positive Einstellung und seinen Kampfgeist. „An der Technik und Taktik werden wir noch arbeiten.“

Interessant ist, wie persönliche Verbindungen Sportler wieder zusammenführen können: Linus’ Vater kam nämlich einst durch Horst Buntrock, Schatzmeister bei den Boxern von Aktivist Schwarze Pumpe, zu diesem Sport. Nun trifft er beim Training Buntrocks Enkeltochter Diana. Die 31-Jährige war zuvor fast ein Jahr beim Boxclub Niederlausitz Lauta-Laubusch zusammen mit anderen Frauen beim Fitnessboxen aktiv. Die zweifache Mutter hat ebenfalls das Ziel, bei Wettkämpfen zu starten. Boxclub-Trainer Willi Baer gibt sie gern in die Obhut der Hoyerswerdaer: „Der Boxring hat beste Bedingungen, um den Boxern die Teilnahme an Wettkämpfen zu ermöglichen.“ Dafür trainiert Diana Buntrock dreimal pro Woche, arbeitet an Technik und Kondition. „Die Atmosphäre ist schön. Es ist Disziplin und man lernt was.“

Das soll sich auch für Artur Kalausin auszahlen. Übernächstes Wochenende steht der zweite Wettkampf an – in Bischofswerda. „Es wird ungleich schwerer“, vermutet Trainer Peter Kuß. Er rechnet damit, dass die Gastgeber wieder Rick Sommer in den Ring schicken werden, der im Heimkampf auf Revanche sinnen wird. Aber Artur Kalausin hat sich seit November weiterentwickelt. Seinen Premierenkampf gibt es auf Video und wurde mit dem Trainer ausgewertet. „Ich weiß jetzt, was ich anders machen muss.“

