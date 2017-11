Nach Tragödie Familienanschluss gesucht Die Siamkatze Verena gehört zu den in Erlau beschlagnahmten Tieren. Die ersten kann der Leisniger Verein jetzt vermitteln.

Siam-Katze Verena liegt den Mitarbeitern des Tierheimes Leisnig, hier Sandra Stockmann, wegen ihres schweren Schicksals besonders am Herzen. Das Tier ist noch sehr scheu, kann aber sicher wieder Vertrauen zu Menschen fassen. © André Braun

Fast drei Monate hat es gedauert, bis die Leisniger Tierschützer einige der Katzen abgeben können, die im Sommer und auch bei einer nächsten Aktion vom Amtstierarzt in der Gemeinde Erlau beschlagnahmt worden sind. Diejenigen, die damals dabei waren, sprachen von Zuständen, die aus Fernsehsendungen bekannt sind, wenn die Wohnungen von Sammelwütigen (Messies) gezeigt werden. Sie nahmen an, dass dort jahrelang niemand aufgeräumt hat. Die Bewohnerin stand zum damaligen Zeitpunkt unter Betreuung. Weil sie sich augenscheinlich nicht so um die Tiere kümmerte, wie es erforderlich ist, ließ die Behörde fast 80 der im Haus lebenden Katzen wegbringen.

Acht hat der Tierschutzverein Leisnig gleich im Sommer aufgenommen. „Jetzt wurden uns nochmals acht gebracht“, sagt Heimleiterin und Vereinsvorsitzende Rosi Pfumfel. Wie die ersten Tiere müssen sich die Neuen erst einmal erholen, vom Tierarzt untersucht und gegebenenfalls behandelt werden. Danach erwartet sie das übliche Programm, das auch Fundtiere über sich ergehen lassen müssen, damit der Neustart gelingt: Entwurmen und entflohen, impfen und kastrieren, wenn das entsprechende Alter erreicht ist.

„Einige der Katzen, die seit dem Sommer bei uns sind, haben wir in diesen Tagen schon vermittelt“, so Rosi Pfumfel. Für eine der Siamkatzen mit dem Namen Verena sucht sie noch ein besonders liebes Umfeld. Denn die etwa zwei Jahre alte Katzendame hat schon Schlimmes hinter sich – von den Haltungsbedingungen mal abgesehen. „Sie kam trächtig zu uns, hat die Welpen aber tot zur Welt gebracht“, erzählt die Tierschützerin. Pfumfel nimmt an, dass dies auch auf die Unterernährung und damit die früheren Lebensumstände der beschlagnahmten Tiere zurückzuführen ist.

Wer Verena oder einer anderen Katze aus Erlau ein liebevolles Zuhause geben kann, möge sich mit den Tierschützern in Leisnig in Verbindung setzen.

Kontakt Tierheim Leisnig: Tel. 034321 13912

