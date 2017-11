Nach Sturmschaden wieder im Haus Das Dach hat eine Notreparatur bekommen. Der Sturm hatte dem Haus der Familie Rubscheit aus Gersdorf übel mitgespielt.

Das Dach des Hauses der Familie Rubscheid wurde durch den Sturm stark beschädigt. Sie mussten vorübergehend ausziehen. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Familie Rubscheit aus Gersdorf wohnt wieder in ihrem Haus. Das Dach hat eine Notreparatur bekommen (DA berichtete). „Wahrscheinlich kann das Dach erst im nächsten Jahr repariert werden, wenn es die Witterung zulässt“, sagte Anita Rubscheit.

Seit Anfang des Monat wohnt das Ehepaar wieder in seinem Haus. Es musste kurzfristig ausziehen, weil ein Fachmann die Statik des Hauses überprüfen musste. Der gab dann grünes Licht, sodass Rubscheits nun wieder eingezogen sind. Zwischenzeitlich waren sie in einer Pension untergebracht.

Der Sturm Ende Oktober hatte in vielen Orten Schäden angerichtet. Feuerwehrleute waren rund und die Uhr unterwegs, um Bäume von den Straßen zu räumen. In der Region Hartha hatte es Familie Rubscheit aus Gersdorf besonders erwischt. Die Krone eines Baumes war auf das Dach des Hauses gesürtzt. Fast zwei Tage hatten die Spezialisten aus Tautendorf benötigt, um die Baumkrone aus dem Dach zu entfernen. Anfangs hatte Familie Rubscheit gehofft, dass die kunstvoll nach historischem Vorbild angefertigten Gauben unbeschadet geblieben sind. Doch das war nicht der Fall. Auch das Auto steht noch zur Reparatur in der Werkstatt. (DA/je)

