34-Jähriger nach Streit schwer verletzt Bautzen. Ein Streit endete jetzt in Bautzen mit einem Verletzten. In einem Wohnhaus an der Theatergasse waren am Mittwoch gegen 21.50 Uhr drei Russen im Alter von 34, 36 und 37 Jahren aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung war so heftig, dass der 34-Jährige schwere Verletzungen davontrug. Die beiden anderen Männer informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden den jüngsten der Drei mit Schnittverletzungen. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. Jetzt ermittelt die Kripo, was Auslöser für den Streit war.

Scheinwerfer und Navi gestohlen Pulsnitz. Am Mittwoch sind vermutlich in den Morgenstunden in Pulsnitz Diebe in einen Skoda Octavia eingedrungen. Das Auto stand auf der Grünen Straße. Die Täter demontierten die Xenonscheinwerfer des Wagens und entwendeten diese zusammen mit einem Navigationssystem. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 4000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Kamenz (03578 352-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Geparktes Postauto beschädigt Bischofswerda. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am bereits am Freitag, dem 12. Mai, in Bischofswerda ereignet haben soll. Ein Paketzusteller parkte seinen Mercedes Sprinter in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr vor einem Geschäft am Altmarkt ab. Während dieser Zeit fuhr ein schwarzer VW Golf rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke und stieß an das abgestellte Postauto. Die Fahrerin des Wagens blieb stehen, stieg aus ihrem Auto aus und schaute sich den Schaden an. Im Anschluss daran verließ sie unerlaubt die Unfallstelle. Weitere Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund der kurzfristigen Fahrbahnblockierung stehen bleiben und warten. Der Sachschaden an dem Transporter wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem verursachenden Unfallfahrzeug oder der Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen unter der Telefonnummer 03591 3560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Opel-Fahrer mit Restalkohol erwischt Pulsnitz. Am Mittwochvormittag kontrollierte die Polizei am Julius-Kühn-Platz in Pulsnitz einen 54-jährigen Opel-Fahrer. Die Polizisten stellten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sollte dies sein erster Alkoholverstoß sein, so erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Mit 600 Euro Haftstrafe verhindert Großröhrsdorf. Die Polizei hielt am Mittwochvormittag in Großröhrsdorf einen 58-jährigen Mann an, der mit seinem Renault Megane auf der Weststraße unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Freiheitsstraße konnte er durch die Zahlung von rund 600 Euro abwenden.

Durch den Ort gerast Ohorn/Bernsdorf. Mit 81 km/h wurde am Mittwoch ein Ford mit Eichsfelder Kennzeichen in Ohorn geblitzt. Erlaubt sind an der Messstelle 50 km/h. In Ohorn hatte die Polizei an diesem Tag von 7.30 bis 12 Uhr ihr Messgerät aufgestellt. 577 Fahrzeuge passierten die Messstelle, insgesamt 18 waren zu schnell. Am gleichen Tag und zur gleichen Zeit wurde auch in Bernsdorf auf der B97 in Richtung Dresden die Geschwindigkeit gemessen. Hier passierten 519 Fahrzeuge die Messstelle, 31 waren zu schnell. Den Rekord lieferte ein Audi mit Hoyerswerdaer Kennzeichen, der auf der 50er-Strecke mit 80 km/h unterwegs war.