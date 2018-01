„Nach so einer Niederlage ist man angefressen“ Dynamo war beim 1:3 gegen St. Pauli überlegen - das sagt die Statistik. Doch das Ergebnis ist ein 1:3. Verteidiger Florian Ballas sagt, welche Lehren man aus der Niederlage ziehen muss.

Wollte als Kapitän der Fels in der Brandung sein, konnte die Niederlage am Donnerstag aber auch nicht verhindern: Florian Ballas (oben). © Robert Michael

Florian Ballas, haben Sie eine Erklärung für die Niederlage?

Wir haben viel um den Sechszehner herum gespielt, sind aber nicht zwingend in Richtung Tor gekommen. Und dann legen wir denen noch zwei Tore selber auf. So eine Phase hatten wir in der Hinrunde auch schon, das müssen wir abstellen.

Der Trainer hat sich am meisten über die Fehler von Paul Seguin und Peniel Mlapa vor den Gegentoren zwei und drei geärgert. Sie auch?

Sie sind selbstkritisch genug, das richtig einzuordnen. Wichtig ist es, trotzdem den Kopf oben zu behalten. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Das ist das Gute an einer englischen Woche: man hat nicht viel Zeit zum Nachdenken, sondern können am Sonntag in Sandhausen schon die richtige Antwort geben.

Ist es aus Ihrer Sicht ein Vorteil, dass es gleich weitergeht?

Ich finde es sehr gut. Nach so einer Niederlage ist man angefressen, jetzt gilt es zu regenerieren, uns auf Sandhausen einzustellen. Dann zählen keine Worte, sondern nur Taten auf dem Platz.

Dynamo hatte mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse - und trotzdem fehlte die Durchschlagskraft. Muss man taktisch etwas ändern, vielleicht auch mal abwarten und auf Konter spielen?

Man kann viel darüber spekulieren. Wenn wir uns 90 Minuten hinten reinstellen und auf Konter spielen, heißt das nicht automatisch, dass wir zum Abschluss kommen. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass uns dieses System stark gemacht hat. Deshalb gibt es überhaupt keine Diskussion, das zu verändern. So sehen wir das als Mannschaft, so stehen wir dahinter. Es gilt einfach wieder, die paar Prozentchen mehr zu geben, die gegen St. Pauli gefehlt haben.

Es hieß vor dem Spiel, alle seien heiß auf den Start im neuen Jahr. Wieso fehlen dann ein paar Prozentchen?

Wir hatten Probleme, ins Spiel zu kommen, bekommen das 0:1. Dann fängst du an zu überlegen, das müssen wir abstellen und lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Es geht trotzdem weiter. Nur das kann und muss der Weg sein.

Etwas Positives: Markus Schubert hat bei seinem Zweitliga-Debüt noch Schlimmeres verhindert...

Absolut. Markus hat seine Sache super gemacht, was zu halten war, hat er gehalten, zudem super hinten raus gespielt. Für ihn tut es mir besonders leid, dass wir erstens die Null nicht halten und ihm zweitens kein kleines Geschenk in Form der drei Punkte machen konnten.

Notiert: Sven Geisler

