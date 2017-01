Nach Rutschpartie Stau auf der A 4

Stau im morgendlichen Berufsverkehr Bautzen. Rutschpartie mit Folgen: Im morgendlichen Berufsverkehr auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden stockte es am frühen Montagmorgen bei Salzenforst. Der 36-jährige Fahrer eines Ford hatte auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Kastenwagen prallte in die Mittelleitplanke und rutschte danach in den Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst barg den Ford. Der Schaden bezifferte sich auf 3000 Euro. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Gestohlene Fahrräder wiedergefunden Bautzen. Zwei bestohlene Fahrradeigentümer konnten am Sonntag und Montag aufatmen: Die Polizei gab ihnen ihre gestohlenen Räder zurück. Der Fall nahm am Sonntag seinen Lauf, als sich ein 34-Jähriger in Bautzen bei der Polizei meldete. Ihm sei an der Wilthener Straße ein 1000 Euro teures Rad der Marke Hai Impact gestohlen worden. Gleichzeitig entdeckte er in seinem Hinterhof ein fremdes Fahrrad. Dies war codiert, und si konnten es die Beamten einem 19-Jährigen zuordnen. Er hatte den Diebstahl seines Ghost Bike an der Neusalzaer Straße zwar schon bemerkt, aber die Polizei noch nicht informiert. Die Polizisten übergaben ihm sein 600 Euro teures Rad, bei dem lediglich der Fahrradcomputer und ein Stecklicht im Wert von 50 Euro fehlten. Am Montagvormittag meldete ein Zeuge dann der Polizei, dass er auf dem Hinterhof eines Wohnhauses am August-Bebel-Platz in Bautzen ein Fahrrad gefunden hat. Eine Streife stellte fest, dass es sich um das zuvor an der Wilthener Straße entwendete Hai Impact handelte. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher und übergaben es dem Eigentümer. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Bürgern für ihre Hinweise.

Ohne Fahrerlaubnis Unfall gebaut Putzkau. Sonntagmittag hat sich in Putzkau ein Unfall ereignet. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Renault Laguna die Neukircher Straße. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Audi A4. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 50 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Bautzen fest, dass der 49-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.