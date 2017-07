Nach Parkplatzunfall geflüchtet Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Und das nicht nur zur Fahrerflucht, sondern auch zu anderen Straftaten.

Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Großenhainer Straße in Radeburg hatte sich vor reichlich zwei Wochen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher geflüchtet war. Zeugen hatten einen mutmaßlichen SUV beobachtet: wohlmöglich einen Renault mit Meißner Kennzeichen, welcher beim rückwärts Ausparken gegen einen abgestellten roten Seat Ibiza gestoßen war. An diesem entstand dabei ein Schaden von 650 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich dann in Richtung Großenhain, ohne dass Daten am Unfallort hinterlassen wurden.

Aus dem Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 2 weiter Lkw-Riefen gestohlen Nossen. In der Nacht von Montag zu Dienstag schnitten Unbekannte den Maschendrahtzaun eines Reifenlagers an der Straße Zum Kirschberg auf und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten sie eine größere Menge Lkw-Reifen. Da die genaue Anzahl bisher nicht bekannt ist, liegen der Polizei auch noch keine Angaben zur Schadenshöhe vor. Einbruch in Tennisklub Zeithain. Unbekannte hebelten in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Gohliser Straße in Röderau-Bobersen ein Fenster des Vereinsheimes eines Tennisklubs auf. Anschießend durchsuchten sie die Räume, entwendeten aber augenscheinlich nichts, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Auch hier ist die Polizei dankbar über jeden Zeugenhinweis.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum unfallbeteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. (SZ)

