Nach Ostern sollen Bagger anrücken Der Projektentwickler bestätigt den Baustart für den Penny-Markt. In sechs Monaten soll er fertig sein.

An der Kirchstraße in Ostrau entsteht einer der modernsten Penny-Märkte in Deutschland. Mit dem Baus soll nach Ostern begonnen werden. Der Projektentwickler, der die Grafik zur Verfügung stellte, geht von einer Bauzeit von sechs Monaten aus. © Grafik: Real Estate Projects

Das lange Warten soll bald ein Ende haben. Nach Ostern beginnen die Bauarbeiten für den Penny-Markt an der Kirchstraße. Das bestätigte der Projektentwickler Wolfgang Jeschke von Real Estate Projects auf Nachfrage des DA. Er kümmert sich um alles, was mit dem Bau des Marktes zu tun hat. Wann genau und in welcher Form der Baustart erfolgen soll, wusste er am Donnerstagnachmittag noch nicht. Aber losgehen soll es auf jeden Fall. Es wird mit einer Bauzeit von sechs Monaten gerechnet.

Abwarten statt Vorfreude

Wenn alles klappt, kann dann in diesem Jahr der Weihnachtseinkauf wirklich im neuen Markt erfolgen. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) hatte schon im vergangenen Jahr damit gerechnet. Doch da gab es noch keine Baugenehmigung vom Landratsamt Mittelsachsen. Weil es schon viele Verzögerungen gab, glaubt der Rathauschef erst wirklich, dass es los geht, wenn die Bagger anrollen. „Wenn das nach Ostern ist, freue ich mich sehr. Denn dann geht ein Wunsch vieler Ostrauer in Erfüllung. Einige Bürger haben schon nicht mehr daran geglaubt, dass der Markt gebaut wird“, so der Bürgermeister. Vonseiten der Gemeinde sei alles unternommen worden, damit das Vorhaben realisiert werden kann.

„Wenn es wirklich so wäre, dass die Arbeiten beginnen, dann ist das etwas Großes“, sagte der stellvertretende Bürgermeister und Vorsitzende des Ostrauer Gewerbeverbandes Bernd Sonntag. Dann würde der über viele Jahre dauernde Kampf um einen neuen Markt endlich enden. „Deshalb hoffe ich, dass nächste Woche die Bagger anrollen und ein Bauwagen aufgestellt wird“, so Sonntag.

Moderner Markt soll entstehen

Projektentwickler Wolfgang Jeschke stellte das Vorhaben, an dem sich nichts geändert hat, den Räten im September 2015 vor. An der Kirchstraße wird einer der modernsten Penny-Märkte Deutschlands gebaut.

Die Notwendigkeit, dass ein neuer Markt entsteht, ist unumstritten. Der Besitzer des derzeitigen Penny-Marktes wollte bereits im Jahr 2011/12 umbauen, um die Verkaufsflächen für Penny zu vergrößern. Doch das wurde von der Baubehörde abgelehnt. Viele weitere Versuche, ein geeignetes Grundstück zu finden, scheiterten. Mit dem Areal an der Kirchstraße gegenüber dem Sportplatz wurde ein Platz gefunden, der sowohl einen Investor interessierte als auch die Zustimmung des Rates fand.

Eigentlich sollte der neue Einkaufsmarkt größer werden. Obwohl die Gemeinde viele Argumente für einen größeren Markt zusammengetragen hatte, teilte die zuständige Raumordnungsbehörde der Landesdirektion Chemnitz mit, dass der Einkaufsmarkt in Ostrau nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben darf. Durch das sogenannte Zielabweichungsverfahren hat die Gemeinde viel Zeit verloren. „Es war der Wunsch des Investors, größer zu bauen. Den wollten wir unterstützen“, so Dirk Schilling. An dem größeren Markt hatten Edeka und Rewe großes Interesse. Da in dieser Größe nicht gebaut werden darf, hatte sich die Anfrage dieser Märkte schnell erledigt. Auch andere Lebensmittelketten lehnten ab.

Penny sagte zu und zieht nun nach Fertigstellung des neuen Marktes an die Kirchstraße um. Die Lebensmittelkette ist bereits seit Februar 1997 im Ortszentrum ansässig. Allerdings entsprechen die 477 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht mehr den Anforderungen. Deshalb hat Penny großes Interesse, in den neuen Markt einzuziehen. Der wird in einem Abstand vom Friedhof entstehen und durch eine Baumreihe abgeschirmt. Der Eingang des Marktes zeigt zur Kirchstraße. In deren Richtung sind zahlreiche Parkplätze geplant. Im Gebäude, aber vor dem Markt, werden ein Fleischer und ein Bäcker ihre Waren anbieten.

Archäologen waren schon da

Einem Baustart steht nun nichts mehr im Weg. Bereits Mitte Februar 2016 suchten Archäologen nach Resten aus der Vorzeit. Doch es gab keinen Befund. Die Archäologen gaben das Baufeld frei. Die Hoffnung war groß, dass danach die Bauarbeiten endlich losgehen. Doch es blieb still auf dem Feld gegenüber dem Sportplatz. Dass es so lange dauern würde, sein Wahlversprechen einzulösen, damit hatte Dirk Schilling nicht gerechnet. Er wollte den Weg für den Bau eines weiteren Einkaufsmarktes ebnen. „Einfluss nehmen kann ich wenig, lediglich immer wieder nachfragen“, sagte der Bürgermeister. Er wisse, dass diese Aussage für die Leute wenig zufriedenstellend war. Oft werde er wegen des Einkaufsmarktes angesprochen.

Die Gemeinde und auch der Projektentwickler setzten sich dafür ein, dass die Gewerbefläche im Dorfzentrum nicht leer bleibt. Es habe dazu schon einige Gespräche gegeben, so Dirk Schilling. Vor zwei Jahren stellte Wolfgang Jeschke drei Alternativen vor. Welche davon umgesetzt werden kann, steht noch nicht fest.

