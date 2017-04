Nach Ostern kommen die Restauratoren Der Saal des Wilden Mannes wird zentimeterweise saniert. Sichtfenster sollen die frühere Gestaltung zeigen.

Im Beisein der Chefin des Fördervereins Wilder Mann Monika Fischer (rechts) erklärt Stefan Dähne vom Denkmalschutz in Mittelsachsen (links) dem SPD-Landtagsabgeordneten Henning Homann die Saalgestaltung des Gasthofes. © Dietmar Thomas

Über den Winter haben die Mitglieder des Fördervereins Wilder Mann im Saal des Gasthofes die alte Tapete entfernt und Teile der Dielen ausgebessert. Damit haben sie den Restauratoren eine Menge Kleinarbeit erspart. Die wollen nach Ostern mit der Sanierung von Wänden und Decken beginnen. An zwei Stellen haben sie die Decke probeweise in den Farben Weiß, Beige und Gold gestaltet. Sie vermitteln schon einen Eindruck, wie es einmal aussehen wird. „Dabei bleiben zwei Sichtfenster, in denen die Wandgestaltung in den einzelnen Epochen dargestellt wird“, erklärt Vereinschefin Monika Fischer. „Alles wieder so herzustellen wie früher, wäre zu teuer.“

Der Verein ist auf Fördergeld vom Denkmalschutz angewiesen. Das hatte das Innenministerium im Entwurf für den Doppelhaushalt 2017/18 des Freistaates Sachsen komplett gestrichen. In einem offenen Brief legte der Verein gegen dieses Vorgehen sein Veto ein. In der Haushaltsdiskussion haben sich die Landtagsabgeordneten jetzt doch für die Beibehaltung von fünf Millionen Euro für den Denkmalschutz ausgesprochen. „Ein Stück ist es Ihnen zu verdanken, dass es überhaupt noch Fördergeld gibt“, meint der SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann, der sich am Donnerstag im Gasthof umgesehen hat. Der Ostrauer Förderverein habe die Abgeordneten mit Entschiedenheit und Anstand auf die Pläne des Ministeriums hingewiesen und damit dazu beigetragen, dass es weiter für ganz Sachsen Geld gibt.

Monika Fischer hat unterdessen die Zusage erhalten, dass der Förderverein auch in diesem Jahr 5 000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erhält. „Die dürfen nur in den Saal investiert werden“, sagt sie. Aber der Verein hat noch mehr vor. In den kommenden Monaten soll auch die Ostseite des Gebäudes ein neues Aussehen erhalten. Dazu gehören die Instandsetzung der Dachentwässerung, neue Fenstersimse sowie Maurer- und Putzarbeiten. Die Gemeinde Ostrau fördert die Arbeiten mit 3 500 Euro. Zusätzlich werden noch Spenden gebraucht.

Das Erdgeschoss einschließlich der Behindertentoilette ist fertig. Im vergangenen Jahr gab es in den Räumen bereits sechs Familienfeiern. Für dieses Jahr sind bisher elf angemeldet. Dazu kommen Veranstaltungen, die der Verein organisiert. Die nächste ist das Osterbasteln am 11. April. Beginn ist um 15 Uhr.

