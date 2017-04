Nach Ostern kein Bus mehr Aufgrund des Baus auf der Oberstraße in Radeberg werden Linien umgeleitet.

Hier fährt der Bus noch über die Oberstraße. Doch das ändert sich. © Thorsten Eckert

Ab Dienstag geht auf der Oberstraße bekanntlich nichts mehr. Für die Sanierung wird die Straße voll gesperrt, betroffen davon sind auch die Busse der Linien 302, 308 und 317.

Alle Fahrten in Richtung EKZ und Langebrück werden über Pulsnitzer Straße, Krankenhaus zur Sportwelt umgeleitet. Die Linie 302 Richtung Epilepsiezentrum in Liegau rollt über die Friedrichsstraße, die 308 über die Karlstraße. Die Haltestellen „Pulsnitzer Straße“ werden verlegt. Die Haltestellen „Oberstraße“ und „Badstraße“ werden in Richtung EKZ nicht bedient. Die Haltestelle „Badstraße (Ärztehaus) wird nur für die Fahrten der 302 nach Kleinwachau vor die Einmündung Friedrichsstraße verlegt. Die Haltestelle „Friedrichsstraße“ wird nur für Fahrten der 308 auf die Karlstraße verlegt. Die Haltestelle „Otto-Uhlig-Straße“ wird von der 302 Richtung Krankenhaus nicht bedient. (szo)

