Nach Ostern gibt es in Jonsdorf die nächste Straßensperrung Auf der Großschönauer Straße startet der zweite Abschnitt beim Ausbau. Die Arbeiten dauern bis Mitte kommenden Jahres.

Jonsdorf. Nach Ostern wird der Ausbau der Großschönauer Straße in Jonsdorf fortgesetzt. Darüber informiert das Landratsamt in Görlitz. Aus diesem Grund wird die Kreisstraße 8651 ab 18. April im Abschnitt Abzweig „Drehe“ bis zur Gaststätte „Lindengarten“ voll gesperrt. Auf einer Länge von 820 Metern wird die Straße grundhaft ausgebaut, ein Gehweg errichtet und die Medien erneuert. Baustart dafür ist am 19. April mit einem symbolischen Spatenstich. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt mittels Ampelregelung über die Drehe. Die Zufahrt zu den Gaststätten soll während der Bauzeit gewährleistet werden, teilt das Landratsamt mit. Das gilt auch für die Zufahrt zu den Parkplätzen „Waldbühne“ und „Gondelfahrt“.

Im Zuge der Tiefbauarbeiten wird die dringend erforderliche Auswechslung der Gasleitung durch die Enso und die Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Sowag erfolgen. Die Gemeinde erneuert auf der gesamten Länge die Straßenbeleuchtung und die Telekom nutzt die Gelegenheit, um Kabel umzuverlegen. Neben dem grundhaften Ausbau der Straße mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 Metern und eine Gehwegbreite von 2,10 Metern müssen zudem Stützwände errichtet werden. Vorgesehen sind schließlich auch Ersatzpflanzungen für 390 Meter beseitigte Hecken und Gehölze, der Abbruch des Sportlerhäusels als Ausgleichsmaßnahme und die Renaturierung des Pochebaches.

Die Arbeiten werden abschnittsweise ausgeführt und dauern bis Ende August 2018, teilt das Landratsamt mit. Über die Details wurden die Anwohner bereits in einer Einwohnerversammlung informiert. Im aktuellen Bauabschnitt befinden sich sieben Gewerbebetriebe, davon drei Gaststätten und Hotels sowie sieben private Zimmervermietungen mit insgesamt 180 Übernachtungsplätzen.

Die Baumaßnahme ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises mit der Gemeinde und wird unter Federführung des Landkreises ausgeführt. Es wird zu 90 Prozent gefördert. „Wir sind dem Freistaat dankbar, dass er die ursprüngliche Förderung von 80 auf 90 Prozent erhöht hat“, sagt Landrat Bernd Lange (CDU). Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme liegen bei 2,731 Millionen Euro. Ziel der Maßnahme ist die verbesserte Anbindung von Tourismus und Gewerbebetrieben. (SZ)

