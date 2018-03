Nach Ostern beginnt die Schützenhaus-Erweiterung

zurück Bild 1 von 2 weiter Die ersten Arbeiten sind erledigt. Der Naturschutz verlangte, dass Bäume noch im Februar gefällt wurden. Zudem wurde die Verbindung des Containers zum Haus getrennt. Foto: Hagen Linke Die ersten Arbeiten sind erledigt. Der Naturschutz verlangte, dass Bäume noch im Februar gefällt wurden. Zudem wurde die Verbindung des Containers zum Haus getrennt. Foto: Hagen Linke

So soll das Wittichenauer Schützenhaus mit dem fertigen Anbau aussehen. Im November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.Darstellung: Ingenieurbüro für Bauwesen Statnik/Wittichenau

Am Wittichenauer Schützenhaus am Kolpingplatz tut sich etwas: Mit dem Fällen von Bäumen und Abrissarbeiten am provisorischen Toiletten-Container haben die Vorbereitungen für den Umbau des Hauses begonnen. Bis Ende des Jahres soll ein Anbau mit einer modernen WC-Anlage geschaffen werden. Mit der Erweiterung der Wirtschaftsräume wird das Gebäude attraktiver. Verantwortlich dafür ist die St. Sebastiani Schützenbruderschaft 1491, die das zum Kino umgebaute Schützenhaus nach der Wende kaufen musste.

Was genau wird verändert?

Veränderungen gibt es sowohl im Saal als auch am Gebäude. Bereits im September 2016, als im Vorfeld des Verbandstages des Bezirksverbandes „Paderborner Land“ in Wittichenau der alte Container mit der WC-Anlage ausgetauscht werden konnte, war es das Ziel, eine dauerhafte, ansprechende Lösung zu finden. Die kann nun mit einem großen Anbau realisiert werden. Zusätzlich gibt es mehr Platz für die Wirtschaftsräume. Die Theke, bisher in einer Ecke des Saales installiert, zieht in den Anbau. Dadurch vergrößert sich auch die Nutzfläche im Saal.

Was bietet das Haus künftig?

Schon jetzt wird das Haus neben den Vereinsveranstaltungen zum Beispiel beim Fasching, für Vorträge, Ausstellungen sowie Theater- und Filmvorführungen genutzt. Mit der besseren Ausstattung soll zusätzlich verstärkt das Interesse privater Nutzer für die Ausrichtung von Polterabenden, Hochzeiten oder Geburtstagen geweckt werden. Räume für größere Veranstaltungen dieser Art sind in der Stadt bekanntermaßen nur begrenzt vorhanden.

Wann sind Bau-Start und Bau-Ende?

Los geht’s eine Woche nach Ostern – am 9. April mit Erdarbeiten für das Fundament des Anbaus. Schon jetzt wurden Bäume gefällt und die Verbindung zum Container abgerissen. Nach der Fertigstellung der Bodenplatte soll Mitte Mai mit den Mauerarbeiten begonnen werden. Im November soll der neue Anbau fertig sein.

Wie lange ist die Nutzung möglich?

Bis Ende August können noch Veranstaltungen stattfinden, obwohl schon die Bauarbeiten im Gange sind. Wenn der Durchbruch für den neuen Anbau erfolgt ist, klappt das nicht mehr. Das traditionelle Pfingstschießen wird also an gewohnter Stelle stattfinden können. Die (Wieder-)Eröffnung wird noch in diesem Jahr gefeiert.

Wie ist die Finanzierung gesichert?

Die Baukosten sind mit 222 800 Euro veranschlagt. Gefördert wird das Projekt über das Europäische Entwicklungsprogramm für den Ländlichen Raum (EPLR) mit 167 100 Euro. Der Eigenanteil des Vereins in Höhe von 55 700 Euro wird über Eigenmittel und ein Darlehen bereitgestellt. Die Schützenbrüder sind für jede Hilfe dankbar. Wer die Vereinsarbeit unterstützen will, kann das unter anderem auch durch Spenden tun. Nähere Informationen stehen auf der Vereinshomepage unter

www.wittichenauerschuetzen1491.de

