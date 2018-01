Sportschießen Nach oben geschossen Deutschenboras junges Schützen-Team ist Vizemeister in der Bundesliga Ost.

© Symbolfoto: Matthias Rietschel

Deutschenbora. Mit großer Spannung verfolgten die Zuschauer den letzten Wettkampf in der Bundesliga Ost der Sportschützen am Sonntag im Olympiastützpunkt in Frankfurt/Oder. Gleich drei Mannschaften hatten Chancen auf den Vizemeistertitel und traten dementsprechend mit Ihrer stärksten Auswahl an. Auch die Schützen aus Deutschenbora schielten mit großen Augen auf den begehrten zweiten Platz, welcher für die Relegation zur 1. Bundesliga in Hannover berechtigt. „Wir haben einen ausgeglichenen und leistungsstarken Kader, das machte die Auswahl nicht leichter“, so Vizepräsident Hans Moldenhauer augenzwinkernd. Hochspannung war dabei die ganze Zeit vorhanden, in der Bundesliga im Sportschießen treten die leistungsstärksten Sportler im direkten Vergleich gegeneinander an. Auf großen Monitoren können die Zuschauer dabei den aktuellen Stand permanent verfolgen, eine Auswertesoftware bringt die aktuelle Hochrechnung direkt auf eine Leinwand. Somit kann man hautnah beobachten, wie sich teilweise bei jedem Schuss der aktuelle Stand ändert.

Die Schützen vom Talentestützpunkt in Deutschenbora und gewannen den ersten Wettkampf mit 4:1 Punkten. Nach der Mittagspause kam es dann zum Verbandsduell gegen die zweite sächsische Mannschaft vom Landesstützpunkt aus Dresden. Hier konnten sich die Sportler aus Deutschenbora glatt mit 5:0 durchsetzen. Sichtlich erfreut war Trainer Torsten Sperling. „Wir haben dieses Jahr einen Wechsel eingeläutet und viele unserer Nachwuchstalente in die Mannschaft geführt. Wie der Tabellenplatz zeigt, war das völlig richtig“, sagt er. Dass es nun eines der jüngsten Teams auf Platz 2 geschafft hat, liegt auch an der guten Nachwuchsarbeit der Trainer und Verantwortlichen aus Deutschenbora. „Seit jeher widmen wir uns vorrangig der Kinder und Jugendarbeit, diese gesellschaftliche Aufgabe ist sehr wichtig“ erklärt Moldenhauer. „Erfolgserlebnisse sind für Kinder und Jugendliche von großer Bedeutung, der Sport bietet dazu die besten Möglichkeiten“ fügt er an.

Am 28. Januar werden nun die Sportler aus Deutschenbora in Hannover an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Ebenfalls erfreulich ist das Ergebnis der Deutschenboraer Sportler in der Landesliga. Hier konnte der Nachwuchs sogar ungeschlagen den Titel holen. „Da wir unsere besten Sportler ja in der Bundesliga starten lassen, war der erste Platz nicht unbedingt eingeplant“ erklärt Torsten Sperling. „Aber unsere Sportler haben viel trainiert, auch um sich natürlich für die höhere Liga zu empfehlen. Mit guten Mannschaftsleistungen haben wir dann gegen die erste Besetzung der anderen Vereine alle Wettkämpfe gewinnen können“ fügt er an. (ts)

