Nach Messerattacke wieder auf freiem Fuß Die Staatsanwaltschaft hat die vorläufige Festnahme wieder aufgehoben. Der Täter soll selbst verletzt im Krankenhaus liegen.

Im Berufschulzentrum in der in der Döbelner Thomas-Mann-Straße waren ein Türke und ein Serbe in einen Streit geraten, der eskalierte. © DA-Archiv

Nach einer Messerattacke auf einen Türken war am 17. Januar ein Serbe vorläufig festgenommen worden (DA berichtete). Die Festnahme wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am 18. Januar wieder aufgehoben, teilt Staatsanwältin Dagmar Riedel auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Der Erlass eines Haftbefehls stehe nicht im Raum.

Der 45-jährige Serbe war vor dem Berufsschulzentrum in Döbeln mit einem 44 Jahre alten Türken in Streit geraten. Die anfänglich verbale Auseinandersetzung mündete in eine Messerattacke des Serben auf den Türken. Dieser wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Tatverdächtige sei verletzt in die Klinik eingeliefert worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz.

Während des Einsatzes am 17. Januar sei außerdem ein 16-Jähriger auf die Anwesenden losgegangen. Zwei Polizeibeamte hätten den Angriff unterbunden und seien dabei leicht verletzt worden. Zwar war der Staatsanwältin am Mittwoch noch nichts Konkretes zu den Handlungen des 16-Jährigen bekannt. Sie geht aber davon aus, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, möglicherweise auch wegen Körperverletzung der Polizeibeamten, eingeleitet wird.

Die Ermittlungen zum Geschehen vor der Berufsschule und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung wurden aufgenommen und dauern noch an. (DA/rt)

