Nach Lust und Laune ausprobieren Eine Musikerin und eine Malerin wollen ihren Stadtteil beleben. Dabei sollen auch die Anwohner mitmachen.

Antje Seewald (l.) malt mit ihrer Tochter Josefine in der Kümmelschänke. Katrin Schmidt musiziert dazu. In den Osterferien wollen sie mit vielen Kindern kreativ sein. © Sven Ellger

Alles begann mit einem Spaziergang in Omsewitz. Auf ihrer Tour durch den idyllischen Ort im Dresdner Westen entdeckte Katrin Schmidt in der Kümmelschänke das Atelier der Malerin Antje Seewald. Schmidt sah deren Bilder und war begeistert. „Mich haben ihre Bilder sofort angesprochen, weil sie sehr lebendig sind“, sagt die 45 Jahre alte Sängerin. Sie wollte mehr erfahren und die Malerin kennenlernen. Also hat sie Seewald zu ihrem Konzert eingeladen. Der Beginn einer Freundschaft. „Irgendwie stimmt die Chemie“, sagt Antje Seewald. Nun wollen beide zusammen auch künstlerisch aktiv sein.

Vom 19. bis 21. April findet nun das erste Projekt in den Ateliers der Künstlerinnen in Omsewitz statt. Das Duo plant einen dreitägigen Kreativkurs für Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren unter dem Motto „Songwriting & Malen“. Noch gibt es dafür freie Plätze.

Die Künstlerinnen möchten, dass sich die Kinder in aller Ruhe auf das Malen und Musizieren konzentrieren können. „Das ist uns sehr wichtig“, sagt Schmidt. Über Umwege kam die freiberufliche Künstlerin zur Malerei. Vorher probierte sie vieles aus: vom Lehramtsstudium zum Job als Briefträgerin, bis hin zur Anstellung als Erzieherin. Im Laufe der drei Tage werden die Nachwuchskünstler immer tiefer in die Materie eindringen. Dies geschieht mit viel Fantasie. Strenge Vorgaben gibt es dabei nicht. Die Kinder sollen sich nach Lust und Laune ausprobieren können. Dabei kommt auch der Gesang nicht zu kurz, erklärt Schmidt, die selbst Texte schreibt und schon vor Mitarbeitern des deutschen Generalkonsulats in Brasilien sang. Jeder Kurstag beginnt mit Lockerungsübungen, Reimen, Tanzen oder Malen je nach Stimmung. Nach diesem Training widmet sich jeder Tag einem anderen Schwerpunkt, der dann malerisch und musikalisch entdeckt wird. Am Ende des Workshops ist eine kleine Abschlusspräsentation geplant.

„Das Wichtigste ist der Prozess“, sagt die 51-jährige Seewald. Durch den Kurs würden die Kinder lernen, dass sie etwas erschaffen können. Das gibt Selbstbewusstsein und hilft, sich selbst auszudrücken. In Zukunft wollen die beiden Freundinnen weiter zusammenarbeiten. Geplant sind ähnliche Kurse für Erwachsene.

Die Teilnahme am Kurs kostet 120 Euro. Anmeldung: antje-seewald.jimdo.com/kurse-veranstaltungen/songwriting-malen/

