Nach langem Stillstand wächst der Novuspark Zu den bisher zwei Eigenheimen kommt eines dazu. Den Räten lag der Bauantrag dafür vor.

Relativ zentral in Roßwein liegt der Eigenheimstandort Novuspark. Die bisherigen Häuser fallen durch ihre farbigen Fassaden auf. Das gesamte Gebiet ist schon mit Straßen erschlossen, alle Medien liegen an den Parzellen an. © André Braun

Schon im Frühjahr hat Veit Berndt beobachtet, dass auf dem großelterlichen Grundstück Vermessungen im Gange sind. Jetzt könnte es konkret werden. Den Stadträten lag der Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses im sogenannten Novuspark vor. Das ist ein privater Eigenheimstandort zwischen Damaschkestraße und Oberstadtgraben. Nun sind die Nachbarn gespannt, ob sich die Bauherren auch für eine besondere Farbe für ihr Haus entscheiden. Zwei stehen an dem Standort schon. Eines in Blau, das zweite leuchtet in Gelb.

Bei dem gesamten Gelände handelt es sich um das der früheren Gärtnerei Kirschbaum, die Berndts Großvater 1887 übernommen hat. Viele Jahrzehnte wurden an dieser Stelle dann Pflanzen gezogen und angebaut. Nach der Wende entschloss sich die Erbgemeinschaft, die Flächen an einen Bauträger aus Roßwein zu verkaufen. „Dessen Plan damals war, ein Gebiet nach holländischem Modell mit relativ kleinen Parzellen zu entwickeln“, erinnert sich der ehemalige Miteigentümer des Grundstückes. Nachdem die ersten Häuser gebaut waren, ist lange Zeit nichts passiert. Das neue wird ein Fertigteilhaus im Bungalowstil. Damit denkt der Bauherr schon ans Wohnen im Alter. (DA/sig)

zur Startseite