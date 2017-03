Nach Küchenbrand im Krankenhaus Vier Feuerwehren wurden am Montagabend nach Pommritz gerufen. Hier hatte sich Öl in einem Topf entzündet – mit schlimmen Folgen.

Mehrere Feuerwehren wurden am Montagabend zu einem Küchenbrand nach Pommritz gerufen. © Toni Lehder

Zu einem Brand kam es am Montagabend in einem Zweifamilienhaus in Pommritz. Nach Polizeiangaben hatte eine 77-jährige Frau einen Topf mit Öl auf dem Herd erhitzt und dann kurz die Küche verlassen. Als sie wiederkam, hatte sich das Öl entzündet. Die Rentnerin warf eine Decke über den Topf und alarmierte die Rettungsleitstelle. Die daraufhin gerufenen Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Bewohnerin und ihr Mann wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren insgesamt 63 Feuerwehrleute der Wehren aus Pommritz, Hochkirch, Kubschütz und Plotzen. (szo)

zur Startseite