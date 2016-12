Nachwuchsfußball Nach Kantersieg wartet Pokalhit Die Döbelner C-Junioren liegen nach der ersten Halbserie auf Platz zwei. Vor der Winterpause kommt die U 15 von RB Leipzig.

Die C-Junioren des Döbelner SC verbuchten gegen den FC Grimma II einen 9:0-Sieg. In dieser Szene schießt Kapitän Hugo Stiller (links) aufs Tor. © Dietmar Thomas

Die A-Junioren des Döbelner SC haben bei Spitzenreiter Meißner SV 08 ein 3:3-Unentschieden erreicht. Das Spiel begann für die Döbelner nicht gerade wunschgemäß. Der Gastgeber verwandelte in der siebten Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 und machte sofort weiter Druck auf die DSC-Abwehr. Diese stand aber gut und entschärfte die eine und andere brenzlige Situation. Dennoch gelang dem Gastgeber kurz vor der Pause das 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jonas Dewitz hielt nicht nur die Abwehr zusammen, sondern erzielte auch den Anschlusstreffer. Carlos Richter schoss die Döbelner mit einem Doppelpack in Führung. Jedoch sahen Richter und Paul Feige jeweils die gelb-rote Karte. Die zahlenmäßige Überlegenheit nutzten die Gastgeber noch zum Ausgleich.

Landesklasse C-Junioren

Mit einem 9:0-Kantersieg gegen den FC Grimma II absolvierte das C-Juniorenteam des Döbelner SC den 13. Spieltag in der Landesklasse Nord. Von Anfang an ließen die Hausherren auf dem schwer bespielbaren Untergrund nichts anbrennen und berannten das gegnerische Tor. So fielen in den ersten acht Minuten bereits zwei Tore durch Pascal Morgner und Carlo Schmidt. Mit tollen Spielzügen über die Außenbahnen ergaben sich weitere Chancen. Hans Stiller mit drei sowie Billy Lemke mit zwei Treffern schossen abwechselnd die weiteren Tore zum 7:0-Halbzeitstand heraus. In der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber noch zweimal jubeln. Hans Stiller erhöhte mit seinen Treffern vier und fünf auf 9:0. „Das Ergebnis geht insgesamt völlig in Ordnung, auch wenn wir noch die eine oder andere Chance liegengelassen haben“, sagte Trainer Thomas Henschel.

Damit liegen die C-Junioren des Döbelner SC nach der Hinrunde in der Landesklasse Nord auf dem zweiten Platz. Nun gilt es sich auf das am 17. Dezember anstehende Viertelfinale im Landespokal gegen den Tabellenführer der Regionalliga Nordost, RB Leipzig U15, konzentriert vorzubereiten. „Wir werden die erfreuliche Entwicklung der Hinrunde sicherlich in die Trainingswochen mit einfließen lassen und positiv nutzen“, so Henschel. (DA/dsc/fk)

