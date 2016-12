Nach Herzenslust Eis laufen Die Eisarena ist eröffnet worden. Das war aber noch nicht alles.

Spaß auf Kufen gibt es für zwei Wochen in der Eisarena. © Dietmar Thomas

Eisarena frei hieß es gestern Abend auf dem Obermarkt. Die Mitarbeiter der Stadtwerke hatten es geschafft, nach dem Eisdesaster am Donnerstag eine ordentliche Bahn hinzuzaubern. Unbekannte waren mit den Fahrrädern bei Schneefall über die Fläche gefahren und hatten tiefe Rillen hinterlassen. Die „Voreröffnung“ um 13 Uhr musste ausfallen, am Abend drehten dann aber wieder eine Menge Leute ihre Runden.

Das sind die Gewinner zurück 1 von 3 weiter 1. Preis, Gutschein für ein Fahrrad über 1500 Euro: Ursula Kleinert, Roßwein 2. Preis, Gutschein SZ-Reisen über 1000 Euro: Siegried Pistol, Döbeln 3. Preis, Gutschein für einen Fernseher: Axel Laubes, Döbeln.

Zuvor verteilte Stadtwerkechef Gunnar Fehnle noch ein paar Schoko-Weihnachtsmänner an die Kinder, ehe er zur Verlosung schritt. Fast 1000 Leute hatte sich am Gewinnspiel der Stadtwerke zu deren 25-jährigem Jubiläum beteiligt. Die ersten Preise – darunter ein Reisegutschein von SZ-Reisen – wurden am Abend verlost.

Die meisten Leute waren aber gekommen, um sich Kufen unter die Füße zu schnallen. Mitarbeiter der Stadtwerke und Mitglieder von Vereinen gaben die Schlittschuhe aus. Um die Arena steht schon der halbe Weihnachtsmarkt mit Imbissangebot, Glühwein und Feuerzangenbowle. Am Sonnabend hat die Arena bis 22 Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. (DA/jh)

zur Startseite