Nach Hause zurückgekehrt Katja und Tino Wiedner hatten in Bayern alles, was das Herz begehrt. Warum kamen sie wieder in die alte Heimat?

Rückkehrer-Familie Wiedner aus Bauda. © Stadt Kamenz

Familie Heppner ist in Wildenhain eine Institution – mit Landwirtschaftsbetrieb, Fleischerei und einem schönen Hofladen. Katja Wiedner, geborene Heppner, wuchs in Skassa auf und besuchte die Schule „Am Schacht“ in Großenhain. Als Katja 1998 die Schule beendete, war die Suche nach einem Ausbildungsplatz – anders als heute – ein schwieriges Unterfangen. Die Krise am Ausbildungsmarkt schien anzudauern. Wie viele andere entschied Katja, sich im Westen zu bewerben. Bei einer Metzgerei in Schillingfürst erhielt sie einen Ausbildungsvertrag. „Ich wollte nur meine Ausbildung machen und dann zurückkommen. Das war für mich von Anfang an klar“, sagt sie rückblickend.

Ihr zukünftiger Ehemann Tino war als gebürtiger Großenhainer in der gleichen Schule. Auch er ging in den Westen. „Es war hier einfach nicht möglich, eine Ausbildungsstelle zu finden. Wir hatten eigentlich keine andere Wahl.“ Tino begann seine Lehre als Kfz-Mechaniker im bayrischen Ansbach zwei Jahre früher als seine Frau. Ansbach liegt nur 20 km von Schillingfürst entfernt. Die Nähe der beiden Orte führte das Paar schließlich zusammen.

Auf Heimatbesuch trafen sich Tino und Katja mit gemeinsamen Freunden. Man kam ins Gespräch, und Katja freute sich über den Zufall, dass Tino in unmittelbarer Nähe lebte. Sie vereinbarten eine Fahrgemeinschaft, verliebten sich und kurze Zeit später zogen sie zusammen. Im Jahr 2000 hatte Tino ausgelernt. Sofort erhielt er einen Arbeitsvertrag. „Der Verdienst war hervorragend. Kein Vergleich mit den Verdienstmöglichkeiten zu Hause“, sagt Tino. Katja bestätigt. Mit dem Ende ihrer Lehre wurde auch sie übernommen. „Wir verdienten beide deutlich besser als die Freunde in der Heimat. Zurückzugehen war plötzlich keine Option mehr.“ 2003 heirateten sie. Sie bauten sich einen Freundeskreis auf. Tino war in der Feuerwehr engagiert. Katja war Trainerin der Garde und Showtanzgruppe des Karnevalsvereins.

2005 wurde der kleine Nick geboren. Dass dieser kleine Mann einmal ein wichtiger Grund für die Rückkehr sein würde, wusste die Familie bis dahin noch nicht. Die Eltern entschieden sich für einen Hausbau. Rückblickend keine wirklich gute Entscheidung, denn das Grundstück war mit 400 qm ziemlich klein. „Unser Herz hing nicht wirklich an diesem Haus. Wir wussten, dass wir es jederzeit ohne Probleme verkaufen könnten“, erinnert sich Katja. Nick zeigte seinen Eltern recht bald, wo das Herz der Familie schlägt. Er liebte es, bei Oma und Opa in Wildenhain zu sein, mit dem Opa Traktor zu fahren oder sich von Oma lecker bekochen zu lassen. „Wenn wir zurück nach Schillingfürst fuhren, weinte Nick bis Chemnitz.“ Auch der Uropa hing an Enkeln und Urenkel. „Er hätte nie etwas gesagt, aber es tat ihm weh, dass wir nicht um ihn waren“, bestätigt Tino Wiedner. So reifte in den Eltern langsam der Gedanke an eine Rückkehr. „Besonders vermissten wir die Eltern und Großeltern, wenn wir eine Kinderbetreuung für abends brauchten. Wir baten Freunde, aber immer mit schlechtem Gewissen.“ An vielen Wochenenden und in den Ferien fuhr die Familie nach Wildenhain und der Rückkehrgedanke wurde stärker. „Aber ich musste hier erst einen Job haben und das Haus verkaufen“, erinnert sich Tino. „Zudem waren wir in Bayern sehr gut integriert. Es war immer ein Schwanken zwischen dem festen Entschluss und den Zweifeln, ob der Rückzug gelingt.“

Tino begann, sich in der Region um Großenhain zu bewerben. Parallel baute Katja ihre Selbstständigkeit auf. Sie wurde Teamleiterin bei der Firma Prowin.

2013 wurde Nelja geboren. Genau ein Jahr später erhielt Tino einen Arbeitsvertrag als Maschinenführer bei Kronospan. Die Familie zog mit einem 40-Tonnen-Sattelzug um – in die „Platte“ am Großenhainer Schacht. „Das war für uns nur eine Notlösung“.

In Bauda hatten sie sich bereits ihr Traumgrundstück reservieren lassen, in unverbaubarer Lage mit Blick auf Wald und Feld. Endlich gelang auch der Verkauf des Grundstücks in Schillingfürst. 2015 begann der Bau des Hauses in Bauda, und bereits ein halbes Jahr später war die Familie eingezogen. Tino trat die Arbeit als Logistiker bei Behrens und Wölk in Großenhain an.

Am glücklichsten über die Rückkehr war wohl Uropa Horst. „Endlich hast Du kapiert, wo Du hingehörst, Mädchen“, sagte er zu Katja. Mit dieser Zufriedenheit ist Uropa Horst im Winter gestorben.

www.wachstumsregion-dresden.de

zur Startseite