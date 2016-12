Nach großem Kampf ausgeschieden Kurz vor dem Jahresende geht es im Sparkassencup nochmal heiß her. Die Räckelwitzer Viktoria-Männer unterliegen den Favoriten.

Die Volleyballer von Viktoria Räckelwitz (Foto) konnten trotz ihres Ausscheidens aus dem Landespokal stolz auf ihre Leistung sein. © privat

Volleyball-Landespokal. Volleyballfreunde wissen, was es heißt, wenn „Sixpack“ oder „Fünfe noch“ durch die Halle gerufen wird. Dann ist die heimische Mannschaft knapp an einem Satzgewinn dran. Aber Volleyballkenner wussten auch, dass dies für den Bezirksligisten Räckelwitz im Landespokal wohl kaum zu erwarten war. Schließlich standen sie in der Gruppe D des Sparkassencups zwei Teams aus der Sachsenliga gegenüber, die also zwei Klassen höher spielen. Die Viktoria-Fans hofften also in erster Linie auf sehenswerten Volleyball.

Dass dazu auch die Hausherren in nicht unerheblicher Weise beitrugen, überraschte und erfreute am Ende alle. Als erster Gegner stand den personell immer noch stark dezimierten Viktorianern der Sachsenliga-Zweite GSVE Delitzsch II gegenüber. Die „Jungen Wilden“ konnten die erfolgsverwöhnten Gäste ein ums andere Mal düpieren. Bis zum 5:8 konnte man fast von Gleichwertigkeit sprechen. Jeder Ball wurde umkämpft, und so gelang es, das Minimalziel zu erreichen. In allen drei Sätzen holte Räckelwitz mehr als zehn Punkte, verlor am Ende aber klar mit 11:25 und zweimal 12:25. Die Reserve des Bundesligisten dominierte zwar, musste aber den tapferen Hausherren Respekt zollen.

Nach kurzer Pause stand der zweite harte Brocken, der Landesliga-Sechste Chemnitz-Harthau, auf dem Parkett. Wieder war das erklärte Ziel der Viktorianer, nicht unter zehn Punkten zu bleiben. Bis zum 12:16 war der erste Satz ein Spiel auf Augenhöhe, doch die routinierten Gäste gewannen schließlich mit 25:17. Im zweiten Satz profitierten die Gäste von den nachlassenden Kräften der Viktorianer, doch das 14:25 war immer noch achtbar.

Höhepunkt des Spieltages war dann der letzte Satz. Räckelwitz kämpfte und blieb bis zum 14:14 dran. Als dann die Gäste ihre erste Auszeit nahmen, wurde dies in der Halle bejubelt wie ein Satzgewinn. Bis zum 19. Punkt war immer noch alles drin – und dann ertönte das „Fünfe noch“. Dass Harthau am Ende doch noch 25:20 gewann, war standesgemäß und hat niemanden in der Halle gestört. Das anschließende Finalspiel gewann dann Delitzsch II gegen Chemnitz-Harthau mit 3:1. (me)

Für Viktoria Räckelwitz spielten: Jan Büttner, Ludwig Eckert, Stephan Gedik, Jurij Lippitsch, Marko Schmole und Stephan Wenke.

