Nach Frontal-Crash schwer verletzt

Mädchen sexuell belästigt Kamenz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, die sich am Montagmittag in Kamenz zugetragen hat. Eine 15-Jährige informierte die Polizei darüber, dass ihr gegen 12 Uhr im Fußgängertunnel der Mauerschleuse ein unbekannter Mann an die Brust gefasst hatte. Der Täter ging anschließend in Richtung Goethestraße. Den Angaben nach war er mit einer dunklen Hose und einer blauen Jeansjacke bekleidet. Zudem hatte er kurzes graues Haar. Zeugenhinweise: 03578 3520

Bei Unfall verletzt Schirgiswalde. Am frühen Dienstagmorgen sind in Schirgiswalde ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Ein 52 Jahre alter Mann war mit seinem Renault auf der Sohlander Straße unterwegs. Beim Abbiegen übersah er offenbar das entgegenkommende Zweirad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Jawa-Fahrer schwer verletzte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Autodiebstahl gescheitert Königsbrück. In der Nacht zu Montag haben Diebe in Königsbrück vergeblich versucht, einen Ford Mondeo zu stehlen. Der erst ein Jahr alte Wagen stand an der Bahnhofstraße. Die Täter waren in das Auto eingebrochen, konnten den Motor jedoch nicht starten. Aus der Mittelkonsole verschwand ein USB-Stick.

Aus dem Fenster gestürzt Bischofswerda. In Bischofswerda ist am Dienstagvormittag eine 50-jährige Frau aus bisher ungeklärten Gründen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Liebknecht-Straße gestürzt. Eine Zeugin meldete der Polizei das Unglück. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft, wie es zu dem Sturz kam.

Beim Abbiegen kollidiert Ottendorf-Okrilla. Drei Menschen sind Dienstag früh bei einem Unfall verletzt worden, der sich an der Autobahnabfahrt Ottendorf-Okrilla verletzt worden. Eine 61-jährige Frau kam mit ihrem Skoda von der Autobahn und wollte nach links auf die Radeberger Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Ford. Die Skoda-Fahrerin, ihr 45-jähriger Beifahrer sowie die 59-jährige Ford-Fahrerin wurden verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 6500 Euro geschätzt.

Kettensägen gestohlen Arnsdorf. In Arnsdorf sind am vergangenen Wochenende Unbekannte in einen Container einer Firma an der Straße Am Gewerbegebiet eingebrochen. Sie entwendeten insgesamt vier Kettensägen, davon zwei der Marke Stihl sowie zwei Husquarna-Modelle. Schaden: rund 4 000 Euro.