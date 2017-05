Nach Explosion in Görlitzer Wohnhaus beginnt der Prozess Bei der Gasverpuffung und einem Brand werden zwölf Menschen teilweise schwer verletzt.

Görlitz. Der mutmaßliche Verursacher einer schweren Explosion in einem Görlitzer Mehrfamilienhaus muss sich von diesem Donnerstag an, ab neun Uhr, vor dem Landgericht Görlitz verantworten. Dem 43 Jahre alten Familienvater werden fahrlässige Tötung, Brandstiftung, das fahrlässige Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Der Mann soll am 3. Januar 2016 im Haus seiner Ehefrau mithilfe von Propangas Holz in einem Kachelofen entzündet haben. Dabei kam es zu einer Gasverpuffung und einem Brand - zwölf Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Darunter waren der Angeklagte sowie seine damals hochschwangere Ehefrau, die vier Kinder des Paares zwischen drei und elf Jahren sowie zwei weitere Kinder. Wenige Tage später starb der drei Jahre alte Sohn der Familie an seinen schweren Verletzungen. (sz/on)

