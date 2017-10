Nach der Wahl ist vor der Analyse Beim CDU-Kreisparteitag wird Kanzlerin Merkel kritisiert. Zuspruch bekommt dafür einer, der für Sachsen viel bewegen soll.

Die Landtagsabgeordnete Andrea Dombois herzt den scheidenden Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig, auch der neue CDU-Kreischef Jens Michel dankt ihm. Brähmig will nun über die Gründe der Wahlniederlage einen schriftlichen Bericht vorlegen. © SZ/D. Szabó

Beim ersten Parteitag nach der verlorenen Bundestagswahl haben die Christdemokraten im Landkreis erste Weichen für die Zukunft gestellt. Der scheidende Kreisvorsitzende, Landrat Michael Geisler, betonte zwar, dass über die Umstände des Votums erst bei einem Folgeparteitag diskutiert werde. Trotzdem wurden am Freitagabend in den Dippoldiswalder Parksälen bereits erste Konsequenzen gezogen.

Die Analyse

Der Landtagsabgeordnete Roland Wöller zielte mit seiner Kritik auf Kanzlerin Angela Merkel. „Merkel hat nicht gesagt: Wir haben Fehler gemacht“, bemängelte er. Jens Michel, ebenfalls Landtagsabgeordneter, zeigte Unverständnis dafür, dass man sich in Berlin hinstellt und sagt: „Strategisches Ziel erreicht, weiter so.“ Gleichwohl verwies Michel auf einen Ursachenmix für die „krachende Niederlage“. Auch die im Freistaat Sachsen und im Landkreis begangenen Fehler seien am schlechten Abschneiden der Union schuld gewesen.

Geisler forderte nun dazu auf, sich den Ursachenmix genau anzuschauen: „Man muss nun die Mischung herausbekommen, sonst kommen wir nicht voran.“ Ziel sei es, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Die Folgen

Als Konsequenz aus der verlorenen Wahl wurde die Spitze des Kreisverbandes umgebaut. Neuer CDU-Kreischef ist der Landtagsabgeordnete Jens Michel. Der 50-Jährige sagte, er setze auf Teamarbeit und gab als wichtigste Aufgabe für die nächsten Monate seinen Unionsfreunden mit auf den Weg: „Wir müssen für die Landtags- und Kommunalwahlen 2019 Kampagnefähigkeit herstellen.“

Auch mithilfe der neuen Medien soll die Arbeit der CDU stärker an die Öffentlichkeit getragen werden. Zudem setzt die Union mit Benjamin Rosenkranz zum ersten Mal einen Mitgliederbeauftragten ein. Der 33-Jährige soll für den Kreisverband Nachwuchs gewinnen. Die Zahl der Mitglieder ging in den letzten drei Jahren von 1011 auf 885 zurück.

Die nahe Zukunft

Freilich ging es beim Parteitag nicht nur um Bundes- und Kommunalpolitik, sondern auch um die weitere Entwicklung in Sachsen nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Landrat Geisler sagte, er habe mit diesem Schritt nicht gerechnet, auch wenn er zusammen mit den anderen Landräten personelle Konsequenzen gefordert hat, weil neue Inhalte nur mit neuen Gesichtern umzusetzen seien. Von dem Kreisparteitag ging nun das Signal aus, den designierten neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu unterstützen. Klaus Brähmig sagte: „Dieser junge Mann nimmt die Last auf sich in einer schwierigen Situation. Wir brauchen eine uneingeschränkte 100-prozentige Unterstützung für ihn.“ Laut Kreischef Michel wird Kretschmer in den nächsten vier Wochen auch dem Kreisverband für eine Aussprache zur Verfügung stehen.

