Nach der Rallye ist vor der Rallye Am 11. Juni starten in Höckendorf wieder viele Oldtimerfreunde. Die Organisatoren tüfteln seit letztem Jahr an der Tour.

Rund 120 Fahrzeuge starteten im vergangenen Jahr zur 17. Oldtimerausfahrt. Blickfang und mit Baujahr 1915 der älteste teilnehmende Wagen war dieser Dodge.



Die Idee, eine Oldtimer-Rallye zu veranstalten, entstand in einer Männerrunde bei einem Bier, sagt Olaf Schwalbe vom Hotel-Gasthof „Zum Erbgericht“ in Höckendorf. „Wir haben damals ganz klein angefangen.“ Über die Jahre hinweg wurden es mehr Fahrzeuge und mehr Zuschauer. Mittlerweile findet die Rallye zum 18. Mal statt, dieses Jahr am 11. Juni.

„Alt und authentisch“, so soll die Oldtimer-Rallye sein und bleiben. „Wir versuchen, viele ältere Autos ranzubekommen, vor allem auch Menschen, die noch selbst schrauben“, so Schwalbe. „Denn viele kaufen einen Oldtimer heute als Wertanlage und wissen noch nicht mal mehr, wo man den Zündschlüssel reinsteckt.“ Besonders freut er sich über die Teilnahme eines Dodge, Baujahr 1915. Etwa 70 Fahrzeuge mit rund 150 Leuten sind bisher angemeldet, Frist ist eigentlich der 20. Mai. Kurz vor der Rallye kommen laut Schwalbe aber immer noch welche dazu, da gerade die Zweiradfahrer ihre Teilnahme vom Wetter abhängig machen. Bei 150 Fahrzeugen ist aber definitiv Schluss. Hauptsächlich sind die Rallye-Fahrer direkt aus der Region, aber auch aus dem Um- und Ausland. Pro Person kostet die Teilnahme 25 Euro, Vollverpflegung inklusive. Die Autos starten in vier verschiedenen Klassen, die Motorräder in drei: „Man kann einen Dodge von 1915 nicht mit einem Skoda von 1979 gleichstellen.“ Die Fahrzeuge fahren der Reihe nach los. „Die Ältesten zuerst.“

Die Strecke ist dieses Mal etwa 82 Kilometer lang und führt durch das Osterzgebirge. Von Höckendorf geht es über Edle Krone zur ersten Durchfahrtskontrolle am Parkplatz Weißeritzpark in Freital. „Wir werden dort Technikfragen stellen und an einem alten Auto etwas basteln lassen.“ Von dort führt die Strecke über die Malter-Talsperre nach Dippoldiswalde und weiter zum zweiten Kontrollpunkt auf einem Parkplatz in Glashütte. Laserluftgewehrschießen ist auf einem Waldparkplatz zwischen Dönschten und Schmiedeberg angesagt. Um die Talsperre Klingenberg herum geht es zurück. Die Rallye hat in erster Linie zum Ziel, alle Aufgaben zu lösen. „Schnelligkeit bringt überhaupt nichts.“ Es soll ja eine touristische Ausfahrt sein, keine Rennfahrt. Der Fahrer mit den meisten Punkten gewinnt. Bei Gleichstand entscheidet das Baujahr des Fahrzeugs. „Der Ältere gewinnt.“ Preise und Pokale für die Siegerehrung werden von Sponsoren gestiftet. Auch ohne die mehr als 100 ehrenamtlichen Helfer, die zum Beispiel an den Durchfahrtskontrollen stehen, wäre die Rallye nicht denkbar, sagt Olaf Schwalbe.

Die Hauptorganisation übernimmt ein Team von drei Leuten. Die Route festzulegen, sei dabei am schwersten. „Spätestens im Oktober machen wir die erste Tour. Früher sind wir mit dem Auto gefahren, tagelang, heute setzen wir uns vor den Computer und gucken, wo ist Wald, wo ist dieses, wo ist jenes.“ Sein erster Gang im Jahr führe ihn zum Landratsamt, wo er sich nach Straßenbaustellen erkundige. „Im Mai klopfen wir das noch mal ab, auch bei den Städten und Gemeinden. Voriges Jahr ist es passiert, dass in der Nacht vorher noch mal die Strecke geändert werden musste, weil es eine Vollsperrung gab.“ Die Aufgaben überlege er sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern. „Ich habe auch enge Freunde, die uns jedes Jahr Spiele basteln.“ Jeder Teilnehmer bekommt ein sogenanntes Road-Book, eine Art Streckenkarte, auch das muss vorbereitet werden. Zwischendurch komme schon auch mal die Frage auf, warum das alles, aber vier Wochen vorher beginne das Fieber und der ganze Stress sei vergessen. Und nach der Rallye fängt wieder alles von vorne an mit der Auswertung.

Olaf Schwalbe hofft nun auf gutes Wetter. Denn vor zwei Jahren musste kurzfristig abgebrochen werden, die Rallye wurde sechs Wochen später nachgeholt. „Die Fahrer starten zwar auf eigene Verantwortung, wenn ein Motorrad im Dauerregen ausrutscht, dann ist das nicht im Sinn der Veranstaltung“, sagt er. Zum Glück sei so etwas noch nicht passiert. Aber er ist sich dieses Jahr sicher: Das Wetter wird gut.

