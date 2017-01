Handball – Bezirksliga Männer Nach der Pause geht nichts mehr Die Neudorf/Döbelner haben eine Pausenführung eingebüßt. Leisnigs Handballer sind von Beginn an chancenlos geblieben.

Die Bezirksligahandballer der HSG Neudorf/Döbeln mussten beim SC DHfK Leipzig II eine 27:31-Niederlage hinnehmen. Nach ausgeglichenem Beginn (5:5) konnten sich die Neudorf/Döbelner absetzen und hatten beim 14:7 sieben Tore Vorsprung. Die Leipziger steckten aber nicht auf und kamen bis zum Pausenpfiff auf vier Tore heran. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste nicht mehr in ihre Spur. Die Heimsieben holte Tor um Tor auf und ging beim 24:23 erstmals selbst in Führung. Die HSG hatte nun vollkommen den Faden verloren und so bauten die Gastgeber ihren Vorsprung bis zum 31:27 kontinuierlich aus. „Eine unnötige Niederlage“, so Trainer Helmut Herrmann, der mit dem Spiel nur bis zur 20. Minute zufrieden sein konnte.

Noch schlimmer traf es die Handballer des SV Leisnig 90. Trainer Steffen Bradler hatte die Partie bei Motor Gohlis Nord Leipzig aufgrund einiger Krankheitsfälle absagen wollen. „Der Gegner ließ aber nicht mit sich reden und so fuhren wir stark ersatzgeschwächt nach Leipzig“, so der Trainer. Entsprechend chancenlos verlief die Partie dann auch für die Leisniger, die schon zur Pause deutlich im Hintertreffen waren. (DA/shä/fk)

