Nach der Pause eingebrochen Weinböhla erzielt nur drei Tore in 30 Minuten und macht dem VfL das Derby recht einfach.

Derbys zwischen den Frauen vom HSV Weinböhla und dem VfL Meißen sind meistens hart umkämpft. Das war diesmal zumindest in der 2. Halbzeit anders. Zwar führten die Gastgeberinnen zum Wechsel 15:12. Doch nach der Pause brachen sie regelrecht ein. Drei Tore in 30 Minuten brachten eine derbe 18:28-Schlappe.

Zumindest in der ersten Hälfte war es ein munterer Schlagabtausch, bei dem die Führung vorerst wechselte (3:4, 5:4). Erst gegen Ende der Halbzeit konnten sich die Gastgeberinnen ein kleines Polster erarbeiten (14:9, 26.), das allerdings bis zum Seitenwechsel noch etwas schmolz (15:12).

Dann die Wende. Während die Meißnerinnen mit Zug zum Tor energisch ihren Rückstand verkürzten, war der HSV komplett von der Rolle. „Das, was wir in der zweiten Halbzeit geboten haben, war einfach schwach. Das war nicht verbandsligawürdig“, so ein sichtlich mitgenommener Weinböhlaer Coach Bernd Berthold nach dem Spiel. Die Weinböhlaerinnen ließen sich zum Teil von der Gangart der Gäste und vielen fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen verunsichern.

Das ist aber sicherlich keine Ausrede für die über 50 Fehlwürfe im Spielverlauf. Bis zum Abpfiff schraubten die Gäste von Trainer Paul Rinkewitz das Ergebnis auf 18:28 hoch . „Wir haben uns zu sehr in Einzelaktionen verstrickt, überhaupt nicht mehr zusammen gespielt oder Einstudiertes angewendet“, so Weinböhlas Coach Berthold. „Meißen war uns definitiv konditionell überlegen, trotzdem muss und darf man nicht so verlieren“. (dr)

