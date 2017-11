Fußball – Landesklasse Frauen Nach der Niederlage wird gefeiert Die SG Lok Döbeln/BC Hartha verliert das Spitzenspiel gegen Phoenix Leipzig klar. Dennoch gibt der Trainer einen aus.

So war es fast im gesamten Spiel. Spitzenreiter FC Phoenix Leipzig lag im Angriff, die Gastgeberinnen (weiße Trikots) versuchten abzuwehren. © Dirk Westphal

Wenn der FC Phoenix Leipzig kommt, dann ist die Niederlage fast schon einkalkuliert. Die Frage ist nur, wie hoch sie ausfällt. So geht es für die meisten Mannschaften der Fußball-Landesklasse Nord der Frauen darum, eine zweistellige Niederlage zu verhindern. Nur dem ZFC Meuselwitz war es am dritten Spieltag vergönnt, ein Tor gegen den designierten Staffelsieger zu erzielen. Allerdings bekam man auch selbst 16 „Dinger“ eingeschenkt.

Mit diesen Fakten im Hinterkopf waren die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft ESV Lok Döbeln/BC Hartha in das Spiel gegen den Ligakrösus gegangen. Am Ende hieß es 0:5. Ein Ergebnis, mit dem sich SG-Trainer Thomas Jäschke nicht unzufrieden zeigte. „Auch wenn wir kaum zu Torchancen gekommen sind, haben wir gegen den hohen Favoriten doch alles gegeben“, lobte Jäschke. Er ließ trotz der Niederlage nach dem Spiel eine Kiste Bier springen. Weil seine Mannschaft eine couragierte Leistung geboten hatte, und weil er am Tag des Spiels Geburtstag feierte.

Der SG-Trainer hatte seine Spielerinnen dazu aufgefordert, im Spiel alles zu geben. „Jede sollte sich nach dieser Begegnung noch im Spiegel anschauen können. Wenn eine einen Fehler macht, dann muss ihn jemand anders ausbügeln“, so die Worte von Thomas Jäschke vor dem Spiel. Zudem hatte er sich den Gegner vorher angeschaut und seinem Team so noch einige Tipps mitgeben können. Und auch während des Spiels griff Jäschke zu ungewöhnlichen Mitteln. So verließ er seine Coachingzone und positionierte sich in Höhe des eigenen Strafraums hinter der Zuschauerbarriere. „Ich wollte die Mannschaft mit meinen Hinweisen vor allem im Abwehrbereich unterstützen“, so der Trainer. Zumindest in der ersten Halbzeit schienen die Maßnahmen von Erfolg gekrönt. Die Leipzigerinnen brauchten bis zur 37. Minute, ehe sie mit dem Treffer von Marlene Haberecht in Führung zogen. Nach der Pause legten die Gäste noch vier Treffer nach und feierten so doch noch einen deutlichen Erfolg.

Schwerwiegend für die Gastgeberinnen war das Fehlen von Susann Grandke, die arbeitsbedingt nicht dabei sein konnte. „Mit ihr wären wir sicher in der Lage gewesen, die eine oder andere Torchance zu erspielen“, ist sich Jäschke sicher. Dennoch habe das Fehlen der Torjägerin auch etwas Positives gehabt. „Dadurch haben andere Spielerinnen Verantwortung übernommen“, so Jäschke. So boten die Döbeln/Harthaerinnen eine Leistung, die auch dem Gegner Respekt abnötigte. „Man hat gesehen, dass ihr euch Gedanken gemacht habt“, äußerte Phoenix-Trainer André Schneider nach dem Spiel gegenüber Thomas Jäschke. Für den Co-Trainer und gleichzeitig Vorstandsmitglied beim FC Phoenix, Erik Haberecht, war dieses Spiel dagegen eine Rückkehr. Haberecht stammt aus Döbeln und hat bis Mitte der 1990er Jahre selbst beim ESV Lok Döbeln gespielt.

Die Dominanz der Leipzigerinnen in der Landesklasse Nord überrascht nicht, denn die Mannschaft besteht zum großen Teil aus Fußballerinnen, die im Frühjahr den FFV Leipzig verlassen hatten. Die haben jede Menge Bundesligaerfahrung gesammelt. So wie zum Beispiel Angelina Lübcke. Die gebürtige Hamburgerin spielte für den 1. FC Lok Leipzig sogar in der 1. Liga. Der Durchmarsch in die Landesliga scheint nur eine Formsache. Die SG ESV Lok Döbeln/BC Hartha liegt momentan auf Rang sechs, hat aber noch drei Nachholspiele ausstehen. Ziel ist Platz zwei.

