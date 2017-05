Nach der Messer-Attacke: Alkoholverbot wird heftig diskutiert Nicht alle finden die Verordnung der Stadtverwaltung gut. Einige Facebooknutzer machen einen alternativen Vorschlag.

Thema in Copitz ist immer noch die Messerstecherei. Foto: © Daniel Förster

Stadtgespräch in Pirna ist nach wie vor die Messerstecherei in Copitz, die sich unter Alkoholeinfluss am 5. Mai zutrug. Bei einer Rangelei unter Betrunkenen wurde ein Mann lebensgefährlich am Hals verletzt. Mittlerweile geht es ihm wieder besser. Auch auf der SZ-Facebookseite wird die Tat heftig diskutiert. Einmal mehr, da jetzt die Stadtverwaltung Pirna reagiert und ein Alkoholverbot ausgesprochen hat (SZ vom Dienstag). Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander. Facebook-Nutzer Egon Sundermann zum Beispiel ist skeptisch. Statt eines generellen Verbots schlägt er vor, den Alkohol teurer zu machen. „Sonst starten jeden Tag neue Alkoholiker-Karrieren“, postet er und bekommt umgehend Unterstützung von Thomas Zimmermann, der den drastischen Preis von einer Flasche Bier ab zehn Euro aufwärts vorschlägt. Damit sei das Problem in Copitz und auch anderswo gelöst, folgert er.

Dieser Vorstoß ist für Dennis Nitschke keine Lösung. „Wieso den Alkohol teurer machen..?? Es gibt nicht nur Idioten. Die Polizei muss einfach noch mehr verstärkt werden und Taschenkontrollen auf Messer machen“, schreibt er. Auch Facebook-Nutzer „Daniel Rocken Roll Köhli“ steht einem Preisanstieg von Alkohol ablehnend gegenüber und mischt sich in die Debatte ein. „Was ihr schreibt, warum teurer machen, wozu? Nur weil einige das nicht vertragen und sich gegenseitig abstechen oder sich aufs Maul hauen, müssen alle gleich drunter leiden“, lautet seine Meinung.

Das Alkoholverbot an der Copitzer Schillerstraße gilt ab sofort von montags bis sonnabends, jeweils von 16 bis 24 Uhr. Rund um den Rewe und den Stadtteiltreff ist öffentlicher Alkoholkonsum untersagt. Die Regelung gilt zunächst vorübergehend, bis sich am 20. Juni der Stadtrat mit der Problematik beschäftigt. Bei Verstößen drohen Platzverweise und bis zu 1 000 Euro Bußgeld. Eine Ausnahme vom Verbot gilt lediglich für das Copitzer Stadtteilfest am kommenden Sonnabend. Dort erlaubt die Stadt bis 20 Uhr den Genuss von alkoholischen Getränken auf dem Festgelände.

