Nach der Lehre noch eins draufsetzen Nach der der abgeschlossenen Berufsausbildung kann in einem Jahr die Fachhochschulreife erworben werden. Das ist neu.

Das Berufliche Schulzentrum lädt wieder zum Tag der offenen Tür ein. Dann können sich Interessierte, wie hier Moritz Beyer, bei den Fachlehrern über Berufe und anderen Angebote informieren. © André Braun

Döbeln. Oft kommt es vor, dass Schüler, die sich zunächst mit dem Lernen schwertun, während der Lehre Spaß daran finden. Sie würden sich dann gern beruflich weiterentwickeln, vielleicht sogar studieren. Doch dafür wird die Fachhochschulreife benötigt. Diese zu erwerben, bietet das Berufliche Schulzentrum Döbeln-Mittweida (BSZ) ab dem neuen Schuljahr an. Schulleiterin Katrin Neumann erklärt: „Wer als Kaufmann für den Einzelhandel oder Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen hat, kann die zwölfte Klasse der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung besuchen. Nach erfolgreichem Abschluss nach einem Jahr steht einem Studium dann nichts mehr im Wege.“ Auch wer vielleicht schon jetzt arbeitet, hat die Chance, diesen Abschluss nachzuholen. Dafür gibt es auch keine Altersbegrenzung. Welche Möglichkeiten es am BSZ gibt, stellen die Lehrer und Schüler beim Tag der offenen Tür vor. Vor allem der Besuch der Fachoberschule sei beliebt, so Neumann. In Döbeln gibt es drei Klassen in zwei Fachrichtungen: Wirtschaft und Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung. Sie sind voll belegt. „Da das Interesse immer sehr hoch ist, informieren wir am 27. Januar, um 9.30 und 11 Uhr über die Fachhochschulausbildung im Allgemeinen und um 10 und 11.30 Uhr entsprechend der Fachrichtung“, so die Schulleiterin. In Mittweida gebe es ebenfalls zwei Fachhochschulausbildungen. „Aus den Erfahrungen heraus sind es etwa die Hälfte der Schüler, die den Abschluss der Fachoberschule nutzen, um dann zu studieren“, so Neumann. Vor allem der Bereich Technik sei auch für Schüler aus der Region interessant. Immer ausgebucht ist die Ausbildung zum Erzieher. Während es viele Jugendliche gibt, die gern mehr als einen Beruf lernen wollen, erhöht sich auch die Anzahl der Schüler, die das Berufsvorbereitungsjahr besuchen. Das sind Jugendliche, die keinen Abschluss haben und im BSZ sozusagen die letzte Chance für eine Berufsausbildung bekommen.

Tag der Offenen Tür

Das Berufliche Schulzentrum Döbeln-Mittweida lädt für Sonnabend, 27. Januar, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Im Schulteil Döbeln an der Thomas-Mann-Straße 1 gibt es zu folgenden Bereichen Informationen: Berufsschule, Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule Sozialwesen, Fachoberschule Gesundheit und Soziales, Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung und Fachschule Sozialwesen.

Im Schulteil Mittweida an der Poststraße 13 können sich Interessierte ebenfalls von 9 bis 12 Uhr informieren.

Der Schulteil in Rochlitz stellt am Freitag, 16. Januar, von 15 bis 18 Uhr unter anderem die Berufsfachschule für Pflegehilfen vor.

