Nach den Ferien geht’s endlich los Die Mehrzweckhalle in Ullersdorf bekommt noch ihren Feinschliff, dann startet der Sportunterricht. Als erster Schritt.

Die neue Halle passt sich in ihrer Außengestaltung dem historischen Ortsbild an. Und ähnelt dabei sogar ihrer abgerissenen Vorgängerin. Die Grundschüler aus der gleich nebenan befindlichen Grundschule werden nach den Herbstferien ihren Sportunterricht im Neubau absolvieren können.

So sieht sie aus, die neue Mehrzweckhalle von innen. Viel Platz für Sport – aber demnächst auch für Veranstaltungen.

Mit diesem lichtdurchfluteten, schmucken Gang – mit Blick in die Halle – ist die Grundschule mit dem Neubau verbunden.

Zumindest die Erstklässler durften ja sozusagen schon mal reinschnuppern. In die Hallenluft in Ullersdorfs neuer Mehrzweckhalle nämlich, die in den vergangenen gut anderthalb Jahren gleich neben der Grundschule gewachsen ist. Denn die Schuleinführungsfeier der neuen ersten Klasse Anfang August war quasi die Generalprobe für die neue Halle gewesen – doch die Premiere ging bisher noch nicht über die Bühne. „Der Schulsport muss noch ein paar Wochen warten“, hatte Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert im Vorfeld der Schuleinführung bedauert. Noch standen ein paar Restarbeiten an. Den Fertigstellungstermin wollte man im Rathaus damals zwar noch nicht bestätigen, aber natürlich tuschelte es sich herum, dass die Grundschüler wohl nach den Herbstferien ihren Schulsport dann in der neuen Halle absolvieren können.

Zeitplan nicht ganz eingehalten

Und die Ferien stehen nun an. Ab Ende dieser Woche machen die Schüler 14 Tage lang „Pause“. Und dürfen anschließend dann ins neue Ullersdorfer Schmuckstück? „Wir gehen davon aus, dass es uns gelingen wird, den Schulsport ab 16. Oktober in der neuen Halle zu gewährleisten“, sagt Stadtsprecher Jürgen Wähnert auf SZ-Nachfrage. Im Moment laufe sozusagen nur noch der Feinschliff, fügt er an.

Damit wurde der ursprünglich von der Stadt ins Auge gefasste Zeitplan zwar nicht ganz eingehalten. Aber der war ohnehin ziemlich mutig. Denn man durfte durchaus davon ausgehen, dass es auch mal wieder richtig Winter werden könnte. Und es wurde mal wieder ein richtiger Winter … Das beauftragte Radeberger Architekturbüro Lunze gab sich als Planer und Organisator der Arbeiten zwar die größte Mühe, legte die einzelnen Gewerke für den Bau so, dass alles dennoch weitgehend funktionierte, „aber manchmal steckt der sprichwörtliche Teufel eben im Detail, und es sind eben einfach noch ein paar Restarbeiten zu absolvieren“, hatte der Stadtsprecher dann im August eben doch einen leichten Verzug von gut zehn Wochen vermelden müssen.

Vereine brauchen noch Geduld

Noch ein bisschen länger warten müssen hingegen die Vereine. Die werden wohl nicht vor dem Jahreswechsel „einziehen“. Grund sind die noch laufenden Arbeiten an den Außenanlagen des insgesamt rund vier Millionen Euro teuren Baus. Aber das war von vornherein so geplant gewesen. Die Außenanlagen können erst nach Fertigstellung der Halle angegangen werden – und sollen laut Plan bis Jahresende fertig sein. Bis dahin ist aus Haftpflichtgründen nur ein Zugang zur Halle über die Verbindung zwischen Schule und Halle möglich, heißt es aus der Stadt. Und das ist außerhalb der Unterrichtszeiten zu großen Teilen nicht machbar. Deshalb hatte die Stadt die Vereine bereits vor Monaten gebeten, ihre bisherigen Ausweichmöglichkeiten möglichst bis zum Jahresende 2017 zu verlängern.

Gebaut wird auf dem Areal an der Ullersdorfer Hauptstraße aber auch nach dem Jahreswechsel. Denn der zweite Bauabschnitt des Gesamtprojektes hat ja bekanntlich schon begonnen: Für rund 1,2 Millionen Euro wird der seit Jahren leer stehende Gasthof neben der Halle saniert und zum Ullersdorfer Ortsteilzentrum umgebaut. Das Ortsamt soll dann hier einziehen, vielleicht auch eine Bibliothek ihr Domizil bekommen.

