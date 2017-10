Nach dem Unfall geprügelt Auf einer Kreuzung stoßen zwei Mercedesfahrer ineinander – und geraten anschließend heftig an.

Wegen des Verdachts der Unfallflucht, der Beleidigung und der Körperverletzung sucht die Polizei in Großenhain derzeit Zeugen. Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Dresdner Straße/Schloßstraße mutmaßlich ein Zusammenstoß zwischen einem weißen Mercedes Vito und einem weißen Mercedes der S-Klasse. In der Folge gerieten die beiden Fahrer in einen handgreiflichen Disput.

Bei der Aufnahme stellte sich zudem heraus, dass es kurz zuvor bereits am Frauenmarkt eine Konfrontation zwischen den Fahrzeugführern gab.

Um den Fall aufzuklären, bittet die Polizei Zeugen, die die Auseinandersetzung oder den Unfall beobachtet habem, sich beim Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer (0351)4832233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. (SZ)

zur Startseite