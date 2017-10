Nach dem Unfall erstmal vier Bier „Ordentlich getankt“ hatte am Montag ein 33-jähriger Autofahrer: Nach einem Auffahrunfall gönnte er sich gleich ein paar weitere Flaschen.

Ein Renaultfahrer ist am Montagnachmittag an der Meißner Landstraße in Briesnitz auf einen Opel aufgefahren, weil er den verkehrsbedingt haltenden Wagen offenbar zu spät bemerkte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte auch ein hinter dem Renault fahrender Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte auf das Heck des französischen Fabrikats und schob es erneut auf den Opel.



Obwohl er leicht verletzt wurde, zeigte der Mann im Renault eine laut Polizei „sehr ungewöhnliche Reaktion“ auf den Unfall. Der 33-Jährige trank vor Ort gleich vier Flaschen Bier. Damit dürfte er jedoch nicht einen Wert von 2,5 Promille erreicht haben, den ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab.

Vielmehr verdächtigen die Beamten den Mann, dass er bereits vor dem Unfall unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizisten veranlassten zwei Blutentnahmen, um den Alkoholisierungsgrad zum Unfallzeitpunkt zu ermitteln. Zudem nahmen sie den Führerschein des Mannes in Verwahrung.



Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro.(szo/mja)

