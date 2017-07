Nach dem Sturm In den Wäldern sind die Schäden riesig. Es herrscht Lebensgefahr. Das Aufräumen wird Monate dauern.

zurück Bild 1 von 2 weiter Baumstämme geknickt wie Streichhölzer: So wie hier am Keulenberg bei Großnaundorf sieht es nach dem Gewittersturm vom 22. Juni auf vielen Waldflächen im Landkreis aus. Allein in ihrem Pulsnitzer Forstrevier rechnet Revierleiterin Reina Burk mit 10 000 Festmetern Schad- und Bruchholz. © Matthias Schumann Baumstämme geknickt wie Streichhölzer: So wie hier am Keulenberg bei Großnaundorf sieht es nach dem Gewittersturm vom 22. Juni auf vielen Waldflächen im Landkreis aus. Allein in ihrem Pulsnitzer Forstrevier rechnet Revierleiterin Reina Burk mit 10 000 Festmetern Schad- und Bruchholz.

Die grün-weißen Sperrschilder sollten ernst genommen werden. Das Betreten der Wälder kann zurzeit noch lebensgefährlich sein, warnt das Landratsamt.

Das sieht nicht gut aus hier. Besorgt runzelt Reina Burk die Stirn. Kreuz und quer liegen die Bäume – entwurzelt, niedergebogen, geknickt wie Streichhölzer. Und es braucht nur einen kurzen Blick nach oben, der der Leiterin des Pulsnitzer Forstreviers sagt, dass hier noch einiges mehr umzufallen droht. Kreuzgefährlich, sagt Reina Burk und rückt sich den Schutzhelm zurecht. Dabei ist diese Stelle hier auf Großnaundorfer Seite des Keulenbergs noch nicht mal die schlimmste, weiß sie inzwischen.

Selbst für so erfahrene Forstfachleute wie Reina Burk ist außergewöhnlich, was am Abend des 22. Juni passiert ist. „Solche Eichen hat es rausgezerrt“, sagt sie und zeigt mit den Armen eine ausladende Geste. Es tobt ein Gewittersturm über den halben Landkreis an diesem Abend. Die starken Windböen schlagen eine regelrechte Schneise in die Wälder: Von Königsbrück aus könnte man ihr folgen – über das Keulenberggebiet und den Hubrigberg, über den Vogelberg bis ins Tiefental. Und weiter Richtung Südosten durch die Wälder um Burkau, über den Nordhang des Neukircher Valtenbergs und den Tännicht in Sohland. Im Pulsnitzer und im Kamenzer Forstrevier wütet der Sturm am heftigsten.

Größere Schäden als nach Kyrill

Reina Burk schätzt die Menge des Schadholzes allein in ihrem Revier auf rund 10 000 Festmeter. Dabei ist sie mit der Schadensaufnahme noch gar nicht ganz fertig. Im gesamten Landkreis, so schätzt Jörg Moggert vom Forstbezirk Oberlausitz, wird nach dem ersten groben Überblick mit rund 20 000 Festmetern Schadholz gerechnet. Reina Burks Mobiltelefon klingelt ständig. „Für viele Waldbesitzer in diesem Revier sind die Schäden größer als nach dem Jahrhundertsturm Kyrill vor zehn Jahren und dem großen Schneebruch im Frühjahr 2013“, sagt sie. „Auf manchen Flächen steht gar nichts mehr.“ Das Pulsnitzer Revier besteht fast nur aus Privatwald. Mehr als 1 000 verschiedene Waldbesitzer! Und alle wollen wissen, wie es aussieht und wie es jetzt weitergehen wird.

Reina Burk muss das Aufräumen koordinieren. „Es würde keinen Sinn machen, wenn jetzt jeder für sich auf seiner Fläche anfängt“, erklärt sie. Es würde größtenteils auch gar nicht gehen. Denn an viele Schläge ist überhaupt noch kein Herankommen. „Wir müssen zuallererst die Wege aufarbeiten, um überhaupt erst mal an die Flächen gelangen zu können“, sagt die Revierleiterin. Es wäre auch viel zu gefährlich, jetzt einfach mit der Kettensäge loszulegen. Reina Burk hält es für besser, wenn das Aufräumen von Fachbetrieben mit großen Maschinen übernommen wird. „Die Stämme liegen oft kreuz und quer übereinander wie Mikadostäbe“, erklärt sie. Es herrschen sehr unterschiedliche Spannungsverhältnisse, die kaum berechenbar sind. „Die Unfallgefahr ist extrem hoch“, weiß Reina Burk.

Das Aufarbeiten der Schäden wird noch Wochen und Monate dauern. „Das größte Problem ist diesmal die Wucht, mit der die Windböen in die Waldbestände gefegt sind“, sagt Jörg Moggert vom Forstbezirk Oberlausitz. Bei ihm laufen die Schadensmeldungen zusammen. Die extrem starken Böen aus unterschiedlicher Windrichtung haben die Bäume nicht nur samt Wurzelteller umgeworfen, sondern einen großen Teil der Stämme regelrecht gebrochen. Das macht das Holz nur noch sehr eingeschränkt sägefähig und verwertbar. „Es wird wohl überwiegend nur noch als minderwertiges Industrieholz verkauft werden können“, sagt Jörg Moggert.

Nur mit schwerer Technik

Reina Burk ist inzwischen auf die andere Seite des Keulenbergs gefahren. Von Reichenbach aus arbeiten sich gerade die Mitarbeiter der Forstdienstleisterfirma Forstari aus Elstra mit schwerer Technik in den Wald vor. Das dauert. Die Flächen mit den übereinander und durcheinander liegenden Stämmen können nur sehr schwer und langsam bearbeitet werden. „Wir müssen uns jetzt erst mal eine Schneise schneiden, um das Holz hier rausholen zu können“, erklären die Männer.

Reina Burk nickt und greift schon wieder nach dem Handy. Denn sie steht hier gerade vor dem nächsten großen Problem: Vor der Frage nämlich, wem das Holz hier eigentlich gehört. „Manche Eigentümer wissen schon im gesunden Wald nicht, wo ihre Parzelle liegt“, sagt sie. „Das ist bei einer solchen Schadfläche jetzt natürlich deutlich schwieriger, die Eigentumsgrenzen zu finden.“ Sie muss jetzt sehen, dass sie die Waldbesitzer hier rankriegt. Denn für die Aufarbeitung der Flächen sind die Eigentümer verantwortlich. Der Forstbetrieb kann nur koordinieren und vermitteln. Viele Waldbesitzer haben sich auch noch gar nicht gemeldet und wissen womöglich noch gar nicht, wie es auf ihren Flächen aussieht.

Und auch noch aus einem anderen Grund muss das jetzt hier so zügig wie möglich gehen: Umgestürzte und gebrochene Bäume sind ein gefundenes Fressen für Borkenkäfer und Co.

zur Startseite