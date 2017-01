Nach dem Schnee kommt die Kälte Die ersten Flocken des Jahres haben am Montag nur zu wenigen Unfällen geführt. Noch mehr Schnee ist aber schon im Anmarsch.

Mit Schaufel und Schneeschieber räumen Mitarbeiter des Winterdienstes die Albertbrücke. © René Meinig

Der erste Schnee im neuen Jahr hat Dresden am Montag eingezuckert. Bis zum Mittag kamen um die zwei Zentimeter zusammen. Genug, um einige Autos ins Rutschen zu bringen. Die Polizei zählte in der Dresdner Direktion, wozu neben der Landeshauptstadt auch die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge gehören, bis zum Mittag 50 Unfälle. Witterungsbedingt waren das etwas mehr Zusammenstöße als sonst, so eine Sprecherin. Da am Montag noch Ferien waren, war auf den Straßen deutlich weniger los, sodass mehr Unfälle ausgeblieben sind.

Wegen Glätte musste am Montagmittag die Linie 84 kurzzeitig umgeleitet werden. So konnte unter anderem die obere Station der Schwebebahn nicht bedient werden. Der Winterdienst war in den frühen Morgenstunden in voller Besetzung ausgerückt. Bis 21 Uhr räumten und streuten 50 Mitarbeiter in 44 Fahrzeugen die Hauptverkehrsstraßen. Bei Bedarf soll es am Dienstag gegen 4 Uhr wieder losgehen, so die Stadtverwaltung. Rund 10 000 Tonnen Streusalz sind eingelagert. Im vergangenen Winter wurden gerade einmal 1 700 Tonnen gebraucht.

Auch die Wohnungsgenossenschaften sorgen dafür, dass ihre Mitglieder rutschfrei aus dem Haus kommen. „Bei uns übernehmen die Hausmeister den Winterdienst, sie sind seit Montagfrüh im Einsatz“, sagt Julia Reymann von der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt.

Auch wenn nachts teils strenger Frost herrscht, so haben viele Seen und Teiche noch keine dicke Eisschicht. Spaziergänger hat das im Großen Garten am Neujahrstag allerdings nicht abgehalten, den Neuen Teich an der Stübelallee zu betreten. Das Schlösserland Sachsen, das den Großen Garten bewirtschaftet, warnt davor, wie gefährlich es ist, einzubrechen. „Wer die Teiche und Seen trotzdem betritt, tut dies komplett auf eigene Gefahr“, sagt Sprecher Uli Kretzschmar.

Für die Winterdienste sieht es am Dienstag wieder nach einem zeitigen Arbeitsbeginn aus: In den frühen Morgenstunden sowie am Abend erwarten die Meteorologen weitere Schneefälle. Dazwischen können die Flocken auch in Regen übergehen. Nach dem Schnee soll es ab Donnerstag dann auch deutlich kälter werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Dauerfrost, nachts auch strengen Frost. Außerdem wird es windiger.

