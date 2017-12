Nach dem Oktober-Sturm: Noch immer gefährliche Ecken in der Heide Besonders betroffen war dabei zum Beispiel das Revier Ullersdorf. Aber hier gibt es auch gute Nachrichten.

Forstchef Heiko Müller im Wald am Ullersdorfer Ortsrand. Die Sturmschäden vom Oktober konnten wegen des schwierigen Wetters bisher noch nicht komplett aufgearbeitet werden. © Thorsten Eckert

Ullersdorf. Heiko Müllers Wünsche an den Weihnachtsmann sind recht bescheiden. „Kein Sturm, ein bisschen Sonnenschein und ein paar Grad minus“, sagt der für die Dresdner Heide zuständige Forst-Chef. Und er hätte sich diese Geschenke wohl eigentlich schon vom Nikolaus sozusagen in die dicken Winterstiefel stecken lassen. Denn Heiko Müller und seine Kollegen hatten sich vorgenommen, den Großteil der schlimmen Schäden des Sturms Herwart vom 29. Oktober bis zum Jahreswechsel aus dem Wald zu räumen. Aber das Wetter machte einen dicken, grauen Strich durch diese optimistische Rechnung.

„Der Sturm hat uns in der Dresdner Heide ja etwa 6 000 bis 8 000 Kubikmeter Schadholz beschert“, macht der Forstchef die Dimension deutlich. Zum Vergleich: Planmäßig werden in der Heide jährlich rund 30 000 Festmeter eingeschlagen. Besonders betroffen waren dabei die Reviere Bühlau, Ullersdorf und Langebrück. Etwa 2 500 Festmeter davon sind bisher durch private Unternehmer mit schwerer Harvester-Technik, durch die eigenen Waldarbeiter und Lehrlinge des Sachsenforsts aufgearbeitet.

„Aber die Wetterbedingungen sind in diesem Jahr eine echte Herausforderung“, ärgert sich Heiko Müller ein wenig. „Keine Woche ohne Regen, teilweise Dauerregen über Tage und das seit mehreren Monaten.“ Die Waldböden und Wege haben sich mit Wasser vollgesogen. „Und auf Frost haben wir bisher vergebens gehofft“, muss der Forstchef bedauernd die Schultern heben. „Die Forstmaschinen und Holz- Lkw hinterlassen trotz aller Vorsicht Spuren und Schlamm auf den Wegen, die auch den Heidebesuchern eine Menge Verständnis abverlangen“, weiß er. Und er weiß auch, dass sich „mancher Waldbesucher wundern wird, warum die Sturmschäden auf einigen Flächen zwischen Ullersdorf und Bühlau aufgearbeitet wurden und auf benachbarten Flächen noch Holz liegt und keine Maschine mehr zu sehen ist“.

Noch immer können Bäume knicken



Die Forstleute haben bisher nur auf den etwas trockeneren Standorten gearbeitet, begründet Heiko Müller. „Eben um die Schäden am Boden zu minimieren.“ Im Moment sind die Maschinen allerdings abgezogen, die Forstleute müssen auf trockeneres Wetter oder Frost warten. Deshalb wird zum Beispiel das Sturmholz entlang der Prießnitz und in den Waldflächen am Stausee noch einige Wochen liegen, sagt der Forstchef. Und warnt: „Waldbesucher werden dringend gebeten, diese Flächen nicht zu betreten, denn auch in den letzten Tagen sind bei Windböen noch eine ganze Menge Bäume umgefallen, deren Wurzelwerk offenbar schon abgerissen war!“

Allerdings hat Heiko Müller auch noch eine gute Nachricht: Ein großer Teil des Weges zwischen Ullersdorf und Bühlau, der sogenannte A- Flügel und der Nachtflügel, wird noch in dieser Woche wieder hergerichtet sein, „damit die Strecke für alle über die Feiertage wieder begeh- und befahrbar ist“.

Bleibt also zu hoffen, dass der Weihnachtsmann die bescheidenen Wünsche des Heide-Forstchefs erfüllt.

