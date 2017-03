Fechten Nach dem Kampf mit dem Florett gibt es Blumen Der Fechtclub Radebeul kehrt mit fünf Titeln und vielen Medaillen von der Landesmeisterschaft zurück.

Das schönste Siegerlächeln: Cora Schaller vom Radebeuler Fechtclub gewann bei der Landesmeisterschaft Gold in der B-Jugend. Die Radebeuler avancierten in Oschatz mit fünf Titeln zum erfolgreichsten Verein der Wettkämpfe. © Robert Peche

Trainer Robert Peche schwärmt nach den Landesmeisterschaften im Florettfechten in Oschatz. Denn: Der Fechtclub Radebeul kehrte mit fünf Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und sechs Bronzemedaillen aus Nordsachsen zurück. „Die Bilanz ist überragend. Wir haben fast das Maximum rausgeholt, was personell für uns möglich war, und sind hier erfolgreichste Verein geworden“, so Peche.

In den Einzelentscheidungen waren die Radebeuler Fechter fast auf jedem Podest vertreten. Einen Landesmeistertitel im Einzel konnte sich aber nur die B-Jugendliche Cora Schaller sichern. Die Altersklasse wurde von den Radebeuler Mädchen quasi im Handstreich erobert, gewann doch hier Lina Wemme Silber und Hannah Sibilla die Bronzemedaille. Isabell Thierbach auf dem 6. Platz ergänzte das hervorragende Ergebnis. Auch im Team ließen die vier Schülerinnen des Sportgymnasiums Dresden dann nichts anbrennen. Im Teamfinale besiegten sie die Startgemeinschaft Dresden/Schkeuditz und holten den Titel.

Im Herrenflorett der B-Jugend (U14) sah es ähnlich gut aus. Ganz knapp mit 9:10 verlor Patrick Wolf sein Finale gegen den Schkeuditzer Arved Häßler und gewann Silber. Zuvor hatte sich Wolf gegen seinen Teamkameraden Gregor Schmitz-Hübsch durchgesetzt, wodurch dieser Bronze gewann. Hannes Nowak erreichte einen guten 8. Platz. Gemeinsam gingen die drei Radebeuler dann als Team auf die Planche und holten relativ ungefährdet den Titel.

Bei den höheren Altersklassen der Erwachsenen sah die Ausgangslage für das junge Radebeuler Team schon schwieriger aus. Trotzdem konnte sich die 15-jährige Emilia Keller zwei Bronzemedaillen erkämpfen. Charlotte Heinrich-Lindner und Isabella Lindner erreichten Platzierungen unter den besten Acht. Als Juniorenteam gelang den drei Mädels dann noch ein souveräner Titelgewinn.

In der A-Jugend (U17) gab es ebenfalls Titel und Medaillen. Im Damenflorett standen mit Isabelle Lindner, Emilia Keller und Cora Schaller gleich drei Radebeulerinnen auf dem Podest. Leider war der Platz ganz oben und damit der Titel der Dresdnerin Linda Sterzik vorbehalten. In einem Fechtkrimi verlor Isabella Lindner hauchdünn mit 14:15 gegen die zwei Jahre ältere Dresdnerin das Finalgefecht. Cora Schaller und Emilia Keller sicherten sich die Bronzemedaillen.

Im Damenflorett der A-Jugend gingen gleich zwei Teams aus Radebeul an den Start. Das junge B-Jugendteam mit Cora Schaller, Isabell Thierbach und Lina Wemme konnte im Halbfinale zunächst sensationell das favorisierte Team aus Dresden besiegen. Im Finale kam es dann zum Duell der beiden Radebeuler Teams, wobei sich die „Großen“ Damen Isabella Lindner, Emilia Keller und Charlotte Heinrich-Lindner am Ende durchsetzen konnten. Gold und Silber für Radebeul waren ein starkes Ergebnis.

Im Herrenflorett der U17 dominierten die Fechter aus Dresden und Schkeuditz das Geschehen. Landesmeister wurde Joey Köhler, der übrigens aus dem Radebeuler Nachwuchs kommt. Gregor Schmitz-Hübsch konnte als einziger Radebeuler ins Viertelfinale gelangen. Am Ende Platz 8.

Im Team gelang Tilman Brosche, Hannes Nowak, Gregor Schmitz-Hübsch und Vincent Doyscher im Halbfinale der überraschende Sieg gegen das Schkeuditzer Team. In einem Krimi focht Gregor Schmitz-Hübsch am Ende ein bärenstarkes Gefecht gegen den Schkeuditzer Jann Sändig und konnte den Teamkampf zum 44:42 Sieg führen. Im Finale gegen Dresden gab es dann eine deutliche Niederlage, aber mit Silber waren alle überglücklich.

„Wir konnten unsere Ziele, möglichst viele Medaillen zu gewinnen und dabei gut zu fechten, hier vollumfänglich erfüllen. Wir sind sehr stolz auf die Leistungen unserer Fechter und schauen nun positiv in Richtung Deutsche Meisterschaften im Mai.“ so Trainer Robert Peche. (rp/rt)

