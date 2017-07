Nach dem Kampf ist vor dem Kampf Die Bombardier-Pläne stoßen in Görlitz auf Kritik. Vor allem der Wegfall von 800 Stellen. Aber es gibt noch mehr Gründe dafür.

Sie werden weiter für ihre Zukunft kämpfen müssen: Görlitzer Mitarbeiter von Bombardier. © nikolaischmidt.de

Eric Kittelmann ist ein bisschen ratlos. So richtig weiß der Initiator der Protestbewegung „Ruf aus Görlitz“, die sich für den Erhalt des Görlitzer Waggonbaus einsetzt, nicht, was er von den Bombardier-Plänen halten soll. Aus Leipzig hatte Kittelmann in den vergangenen Monaten die Bewegung mit Leben erfüllt, sichtbarstes Zeichen war die große Protestkundgebung im März auf dem Marienplatz und die Banner gegenüber dem Bombardier-Werk an der Christoph-Lüders-Straße. Und nun? „Der erste Eindruck ist, dass das Zittern weitergehe“, sagt er. Denn man wisse immer noch nicht so richtig, wo man nun stehe. „Es fehlen klare Antworten und Zukunftsperspektiven über 2019 hinaus.“ Deshalb, so kündigt er schon mal an, werde die Arbeit der Bürgerinitiative auch weitergehen. Ansonsten befürchtet Kittelmann, in zwei Jahren vor einer ähnlichen Situation wie jetzt zu stehen.

Kittelmann steht mit seiner Position nicht allein. Die Freude, dass der Standort erhalten bleibt, ist das eine. Aber die Aussicht auf den massiven Stellenabbau ist das andere. Bis zu 800 von momentan 1 900 Industrie-Arbeitsplätzen könnten bis 2020 bei Bombardier wegfallen. Das unterstreicht der Deutschland-Chef des Unternehmens auch in einem SZ-Interview. Eine Perspektive, die auch dem Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege nicht gefällt. Er hat selbst jahrelang das Werk geleitet, feierte eine große Fete zum 160-jährigen Bestehen des Waggonbaus, holte den Milliarden-Auftrag aus der Schweiz und wollte das Görlitzer Werk zu einem Komplettanbieter entwickeln. Deinege fehlt nun eine konkrete Aussage, welche Produkte in Görlitz künftig hergestellt werden sollen. Doch das ist vermutlich das neue an der Strategie von Bombardier: Alle Werke sollen spezialisierte Aufgaben erledigen, zusammen nur bauen sie einen Zug, nicht jeder für sich. Und das weltweite Kompetenzzentrum für den Bau von Regionalzügen wird Bautzen – nicht Görlitz. Hier sollen Wagenkästen entstehen, aus Stahl und Aluminium. Deinege ist das zu wenig. Görlitz müsse auch die Produkthoheit haben, damit sich der Standort wieder entwickeln könne. Während die aktuellen Aufträge im Werk abgearbeitet werden, müsse daher weiter verhandelt und Eckpfeiler für die Zukunft eingeschlagen werden.

Darin findet er auch in der Landespolitik Unterstützung. „Jetzt müssen alle Kräfte gebündelt werden, um den Stellenabbau in dem angekündigten Maße zu verhindern“, fordert der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Octavian Ursu. Die gravierenden Managementfehler aus der Vergangenheit dürften nicht auf dem Rücken der Beschäftigten und der Region korrigiert werden. Und CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer erklärt: „Unsere Görlitzer Waggonbauer haben ihre ganze Kraft in den Fortbestand des Werkes investiert und bringen mit ihrem Know-how die besten Voraussetzungen dafür mit. Das muss der Konzern erkennen und wertschätzen.“

Ursu wie auch Deinege wollen sich daher für alle Mitarbeiter von Bombardier einsetzen, auch für die Zeitarbeiter. Deren Sorge: Ihre Verträge enden als erstes. Von den Zeitarbeitsfirmen selbst, deren Mitarbeiter im Görlitzer Bombardier-Werk arbeiten, war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu der Entscheidung zu erhalten. Immerhin sind derzeit noch rund 500 Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen bei Bombardier tätig. Viele von ihnen wohnen auch in Görlitz oder im Umland. Deswegen fürchtet der neue Chef des Görlitzer Unternehmerverbandes, Edgar Wippel, beim angekündigten Stellenabbau erhebliche Folgen für die Stadt: „Mit den Arbeitsplätzen verschwinden Know-how und Kaufkraft, vielleicht auch Einwohner.“ Da sei es nur ein schwacher Trost aus seiner Sicht, wenn bis 2019 wenigstens keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden sollen. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens hat schon Hilfe angedeutet. Er werde sich dafür einsetzen, dass beim Ausbau des Kompetenzzentrums in Bautzen auch Stellen für Görlitzer Bombardier-Arbeiter entstehen. An der Zukunft des Görlitzer Waggonbaus hängen aber nicht nur die Arbeitsplätze der Bombardier-Mitarbeiter, sondern auch jene bei den Zulieferern. Sie bangen nun ebenso, was die Entscheidung des Aufsichtsrates von Bombardier bedeutet. „Man müsse abwarten, was weiter passiert“, erklärt beispielsweise Kreishandwerksmeister Knut Scheibe.

In den Märkten von Hammer und Netto, gleich gegenüber vom Werkeingang von Bombardier, geht am Freitagmorgen scheinbar alles seinen Gang wie jeden Tag. Doch auch hier sind die Sorgen allgegenwärtig. „Ich bin froh, dass das Werk erhalten bleibt“, sagt Yvonne Schöne, die im Getränkemarkt Böckelbart arbeitet, „und hoffe, dass nicht zu viele Stellen abgebaut werden“. Viele ihrer Kunden kämen aus den Werkhallen von gegenüber und seien mittlerweile Stammkunden. Man kenne halt die Gesichter.

