Nach dem Frost kommen die Krater

Ein Schlagloch auf der Kreuzung von Gartenstraße und Götzingerstraße in Sebnitz. Für diesen Abschnitt steht dieses Jahr ohnehin die grundhafte Sanierung an. Anderswo muss geflickt werden. © Steffen Unger

Rums! Schon wieder ein Schlagloch erwischt. Das war doch neulich noch nicht da. Autofahrer müssen sich dieser Tage von winterlichen Straßenverhältnissen auf holprige umstellen. Es scheint, als hätten die Asphaltpisten viel stärker gelitten als in den vergangenen Jahren.

Der Eindruck täuscht nicht, bestätigt Heiko Weigel (CDU). Als Beigeordneter des Landrates für Bau und Umwelt verantwortet er die vier Straßenmeistereien des Landkreises. Zwei Hauptgründe gebe es dafür. „Zum einen hatten wir einen mehrfachen Wechsel von Frost- und Tauperioden“, erläutert Weigel. Wasser dringt in feine Risse im Asphalt, gefriert dort und sprengt das Gemisch auf. Es entstehen die typischen Frostaufbrüche. Zum anderen gab es viel Schnee und damit auch viel Tausalz auf den Straßen. Das Salz beschleunigt die Erosion des Asphalts erheblich.

Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien fahren diese Woche das gesamte Netz der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge für eine erste Groberfassung der Schäden ab. Denn das Landratsamt benötigt eine Einschätzung, ob die für die Straßen dieses Jahr geplanten Gelder ausreichen oder ob sie möglicherweise aufgestockt werden müssen.

Für die Straßenunterhaltung stehen dem Landkreis jährlich rund acht Millionen Euro zur Verfügung, erklärt Heiko Weigel. Diesen Topf füllen anteilig Bund, Freistaat und der Kreis selbst, bestritten werden daraus der Winterdienst, das Ausbessern von Schäden, das Instandhalten der Straßen sowie die Pflege von Straßengräben und -rändern. Die Verteilung der Millionen ist dabei jedes Jahr das sprichwörtliche Zerren an einer viel zu kurzen Decke. Verschlingt der Winterdienst besonders viel Geld – wie aktuell zu erwarten – bleibt im Frühjahr weniger fürs Kraterflicken und im Sommer weniger fürs Mähen der Randstreifen.

Die Groberfassung der Winterschäden findet derzeit in allen sächsischen Landkreisen statt. Die Landratsämter prüfen, ob sie fürs laufende Jahr höhere Straßenpflege-Zuschüsse bei Bund und Land beantragen wollen. „Das geht gemeinsam am besten“, sagt Heiko Weigel. Die eigentliche umfassende Frühjahrsinventur der Straßen beginnt erst, wenn die Frostperiode vorbei ist, also voraussichtlich Mitte März. Dann wird auch entschieden, wie mit jedem einzelnen schadhaften Straßenabschnitt umgegangen wird, ob einzelne Schlaglöcher ausgebessert werden oder ob die Trasse auf eine grundhafte Sanierung warten muss.

In der Zwischenzeit seien die Straßenmeistereien in Sachen Schlaglochbehandlung aber nicht untätig, versichert Heiko Weigel. Besonders tiefe und gefährliche Schlaglöcher werden mit sogenanntem Kaltmischgut verfüllt. Das schließt vorübergehend die Straßendecke, hält aber nicht dauerhaft. Das länger haltbare Heißmischgut kann erst wieder verwendet werden, wenn der Frost komplett aus dem Boden raus ist. Weigel: „Die Asphaltmischanlagen, von denen wir es beziehen, sind derzeit noch gar nicht wieder in Betrieb.“

Unterdessen haben auch die Kommunen begonnen, die gravierendsten Schäden auf den von ihnen betreuten Straßen zu erfassen. In Sebnitz wurden bislang an sieben Straßen Winterschäden festgestellt, unter anderem am noch nicht sanierten Teil der Gartenstraße sowie auf der Friedhofstraße. „Eine komplette Erfassung war bislang – den Schneemassen geschuldet – noch nicht möglich“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch. An der Gartenstraße wurden Warnschilder aufgestellt, weitere könnte folgen.

