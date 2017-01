Nach dem Derby ist vor den Play-offs Weißwasser und Dresden halten Kurs auf die Finalrunde – in der könnten sie sich wiedersehen.

Des einen Freud … Während die Lausitzer Füchse das Tor zum Derbysieg durch Marius Schmidt feiern, lässt Eislöwen-Torwart Hannibal Weitzmann enttäuscht die Schultern hängen. Foto: Thomas Heide © thomas heide

Es ist „eher Freude als Erleichterung“, die Robert Hoffmann spürt. Für den Co-Trainer der Lausitzer Füchse war es keine Frage, ob die Mannschaft nach zwei Niederlagen in der Deutschen Eishockey-Liga 2 dem Druck im Derby gegen die Dresdner Eislöwen standhält. Trotzdem ist das vielleicht überraschender als der dritte Sieg im dritten sächsischen Prestigeduell: Weißwasser war als Abstiegskandidat gestartet, und seit dem guten Start rechnet mancher damit, dass die junge Truppe irgendwann einbricht, zumindest in eine Schwächephase rutscht.

Die Zeit schien nun gekommen zu sein nach den zwei Niederlagen vorige Woche. Doch nach dem 3:2-Erfolg im Sachsenduell sind Krisengedanken wie weggeblasen, wobei: Im Fuchsbau konnten die sich sowieso nicht ausbreiten. „Das zeigt den Charakter der Mannschaft, dass wir zurückkommen und keine Negativserie zulassen“, sagt Kapitän André Mücke. Mehr als zweimal in Folge haben die Füchse noch nicht verloren. Das Wort Rückschläge kommt in ihrem Sprachgebrauch nicht vor, weil sie negative Ergebnisse nicht als solche werten.

„Wir hatten absolut super gespielt, mehr Chancen als die Gegner, nur zu wenig Tore geschossen“, meint Top-Torjäger Dennis Swinnen zu den Pleiten zu Hause gegen Bietigheim (1:4) und beim SC Riessersee (1:3). „Das passiert.“ War aber schnell abgehakt. „In den Derbys zeigt sich besonders das Herz unserer Mannschaft, dieser Kampfgeist, den wir in uns tragen.“

Der Eindruck täuscht nicht, bei den Füchsen steht eine verschworene Truppe auf dem Eis, die gemeinschaftlich fehlende Erfahrung Einzelner wettmacht. Und den Anspruch auf einen Play-off-Platz offen anmeldet. „Wir sind oben dabei, und wenn wir so weitermachen, können wir es schaffen“, meint Swinnen. „Es ist unser Ziel, unter die besten sechs zu kommen, unter die besten vier wäre natürlich genial.“

Damit hätten sie in der Finalrunde zuerst Heimrecht. Derzeit liegen sie auf Rang vier nur einen Punkt hinter den Eislöwen, die eine Partie mehr absolviert haben. Sollte es dabei bleiben, könnten sie ein Aufeinandertreffen schon im Viertelfinale vermeiden. Mücke würde sich grundsätzlich aber über ein Wiedersehen freuen, am besten in den Spielen um die Meisterschaft. „Das wäre doch schön für die Zuschauer, und wir hätten nicht so eine weite Reise“, sagt der 33-Jährige, er fügt aber hinzu: „Bis dahin ist es noch lange hin.“ 18 Spiele bleiben in der Hauptrunde.

Die Dresdner haben den Titel als Ziel ausgegeben, und auch wenn sie in Weißwasser den Kürzeren zogen, ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. „Die Leistung hat gestimmt, die Chancen waren da, wir haben es nur versäumt, mehr Tore zu schießen“, sagt Marcel Rodman.

Stürmer-Wechsel bei den Eislöwen

Was erst am Montag bekannt wurde: Für den slowenischen Nationalspieler, der zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte, war die Partie in der Lausitz seine Abschiedsvorstellung für die Eislöwen. Der 35 Jahre alte Stürmer wechselt überraschend zum Spitzenreiter Bietigheim. Es sei schwierig gewesen, ihn freizugeben, meint Bill Stewart. Rodman habe „einen bedeutenden Anteil an der positiven Entwicklung“, erklärt der Trainer. Dennoch sei es wichtig, den nächsten Schritt zu gehen, was in dem Fall kaum auf den Spieler bezogen sein dürfte, sondern eher aufs Team.

Dafür holen die Dresdner einen neuen Stürmer. Juuso Rajala kommt vom EC Bad Nauheim. Der 28 Jahre alte Finne hat in dieser Saison bisher zwölf Tore erzielt und 28 vorbereitet. In der Scorer-Liste steht er sogar vor dem besten Dresdner Brendan Cook (22/12). Rajala habe bereits „seine Qualitäten als Spielmacher unter Beweis gestellt“, erklärt Stewart.

Wenn die Formalitäten geklärt sind, kann er bereits am Freitagabend im nächsten Sachsenderby zu Hause gegen Crimmitschau für die Blau-Weißen spielen. Dagegen ist der Einsatz von Dominik Grafenthin ungewiss. Er hatte sich im Derby bei einem Bandencheck verletzt, eine Diagnose war bis Montagabend noch nicht bekannt.

zur Startseite