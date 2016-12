Gut zu wissen Nach dem Brand zurück daheim Herbert und Gerlinde Voigt können Weihnachten wieder zu Hause feiern. Genau vor einem Jahr brannte es aus.

Gerlinde und Herbert Voigt sitzen in der schicken Stube ihres frisch renovierten Hauses. Sie sind glücklich und dankbar, wieder zu Hause zu sein. Die beiden Nussknacker gehören zu den wenigen Dingen, die das Feuer verschonte.

Feuerwehren der Gemeinde Priestewitz und Großenhain löschten am 16. Dezember 2015 das Haus der Familie Voigt in Baselitz.

Weihnachten wird diesmal schön. Wunderschön. Vielleicht das schönste Weihnachten, das Herbert und Gerlinde Voigt jemals gefeiert haben. Das Rentnerehepaar aus Baselitz freut sich darauf, den Heiligen Abend gemeinsam mit ihren drei Töchtern, ihrem Sohn, den Schwiegerkindern und den sechs Enkeln verbringen zu können. Ihr Haus an der Alten Schäferei wird voller Leben sein. Gott sei Dank!

Vor einem Jahr war hier an eine gemütliche Weihnachtsfeier im Kreise der Lieben nicht zu denken. Das traute Heim, das Voigts 1974 kauften, um sich hier sesshaft zu machen, war ausgebrannt. Die weißen Außenwände waren verrußt, Fensterscheiben zerborsten, fast alles im Inneren schwarz und verkohlt. Und das nur acht Tage vor Weihnachten.

„Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin“, sagt Herbert Voigt. „Das hätte schlimm ausgehen können.“ So richtig kann er sich nicht erinnern, wie das Feuer ausbrach. Der 79-Jährige weiß nur noch, dass er sich in der Küche Bratkartoffeln aufwärmen wollte. Er drehte den Gasherd auf, und da muss es passiert sein. Ein falscher Handgriff, ein Missgeschick, überall Flammen. Nachbarn hörten einen Knall und retteten ihn aus dem Feuer. „Ein paar Haare sind weg, aber die wachsen wieder“, sagt Herbert Voigt lächelnd. Und zu seiner Frau gewandt fügt er hinzu: „Gut, dass du nicht da warst.“

Gerlinde Voigt wollte an diesem Tag mit dem Zug zur jüngsten Tochter nach Dresden fahren. Dort kam sie aber nicht an. Denn auf dem Weg dorthin spürte sie einen stechenden Schmerz im Brustbereich. „Das war sehr merkwürdig, denn sonst geht es mir immer gut“, sagt die lebensfrohe Rentnerin. Später erfuhr sie, dass die Schmerzen etwa zur gleichen Zeit begannen, als das Feuer ausbrach und ihr Herbert verletzt wurde. Ein Zeichen. – Eine innere Stimme sprach zu ihr: „Fahr zurück! Es ist was passiert.“

Zuhause angekommen, wurde sie schon von ihren Kindern erwartet. Sie hatten sich gegenseitig per Handy über das Unglück informiert und waren sofort nach Baselitz geeilt. Sie brachten ihrer Mutter schonend bei, was geschehen war, dass der Vater im Krankenhaus Meißen liegt, es ihm aber gut geht.

„Ich wollte monatelang nicht das Haus betreten“, erzählt Gerlinde Voigt. Erst im April ging sie erstmals hinein. Und als dann die Bauarbeiter anrückten, um ihr Haus zu sanieren, fiel es ihr von Mal zu Mal leichter. „Mittwochs, wenn Baubesprechung war, habe ich immer Kesselgulasch aus Großenhain mitgebracht“, sagt sie. Die beiden Rentner wohnten vorübergehend am Neumarkt in Großenhain. Freunde ihrer großen Tochter hatten die Wohnung zur Verfügung gestellt.

Überhaupt sind Herbert und Gerlinde Voigt überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft. Nachbarn sammelten, ohne zu zögern, Geld für ein neues Doppelbett. Feuerwehrleute spendeten den Erlös der letzten Weihnachtsbaumverbrennung. Freunde, Bekannte und Bauleute gaben Trost und neuen Lebensmut. „Viele fragen noch heute, ob wir was brauchen“, sagt Gerlinde Voigt. Erst am Mittwoch brachte zum Beispiel jemand aus Stauda Glasteller und etwas zu lesen vorbei. „Alles, was Sie hier sehen, ist geschenkt. Von der Kaffeemaschine bis zum Radio“, erzählt die dankbare Rentnerin. Nachbarschaftshilfe sei viel Wert und mit Geld nicht aufzuwiegen.

Die Küche und die Möbel hat die Versicherung bezahlt. Sie sind sehr modern. Das stört die beiden nicht. Im Gegenteil. Statt des Gasherdes gibt es jetzt einen Elektroherd. Der ist sicherer. Trotzdem vergreift sich Herbert Voigt, der am 28. Dezember seinen 80. Geburtstag feiert, nicht daran. Zu tief sitzt noch der Schreck. Das Kochen überlässt er lieber seiner Frau. Auch wenn es nur aufgewärmte Bratkartoffeln sind.

